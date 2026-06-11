Başarılı projeleri ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Çağtay Ulusoy'un oyunculuğu bıraktığına dair çıkan iddialar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin ağzından yazılmış gibi paylaşılan ve "ekran önündeki kariyerimi sonlandırdım" ifadelerini taşıyan bir veda mesajı akıllarda soru işaretleri yarattı. Ünlü oyuncunun hayranları "Çağatay Ulusoy oyunculuğu bıraktı mı, ekranlara veda mı etti" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte gündemi sarsan veda mesajının perde arkası ve konuya dair merak edilenler...

ÇAĞATAY ULUSOY OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Çağatay Ulusoy'un oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddialar, sosyal medyada paylaşılan uzun bir veda mesajının ardından başladı. Bir hesap üzerinden paylaşılan açıklamada, "Derin yıpranmadan kaynaklı bitkinliğin verdiği tahribatla ekran önündeki kariyerimi sonlandırdım" cümlesi yer aldı. Metnin devamında sevenlerine teşekkür eden ve artık sadece kamera arkasında çalışacağını belirten ifadelere yer verildi. Bu sözler kısa sürede farklı platformlarda yayıldı ve binlerce kişi durumu araştırmaya başladı.

SOSYAL MEDYADAKİ VEDA MESAJI GERÇEK Mİ?

İddiaların çığ gibi büyümesi üzerine konuyla ilgili incelemeler yapıldı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bu veda mesajının gerçeği yansıtmadığı çok geçmeden anlaşıldı. Başarılı oyuncunun böyle bir paylaşım yapmadığı ve yayılan metnin tamamen asılsız olduğu belirlendi. Ulusoy'un oyunculuğu bıraktığına dair hiçbir resmi açıklaması bulunmuyor.