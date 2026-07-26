Festival programı kapsamında akşam saatlerinde sahneye çıkan Semicenk, Erbaalı halkına keyifli anlar yaşattı.

Konserin hemen öncesinde etkisini artıran şiddetli yağışa rağmen Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran kalabalık konser alanından ayrılmadı.

Şemsiyeleriyle ve yağmurluklarıyla meydanda beklemeye devam eden vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Yağmur altında şarkıların söylenmesiyle meydanda keyifli anlar oluşurken, organizasyon olumsuz hava şartlarına rağmen kesintisiz sürdü.

"Yağmura rağmen kimse konser alanından ayrılmıyor"

Etkinlik sırasında sahneye çıkarak alandaki kalabalığa seslenen Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaşanan coşkuya dikkat çekerek hemşerilerine teşekkür etti.

Havanın muhalefetine rağmen gösterilen ilginin organizasyona ayrı bir anlam kattığını belirten Başkan Karagöl,

"Yağmura rağmen kimse konser alanından ayrılmıyor. Coşku tavan yaptı. Yağmura rağmen kimsenin ayrılmaması ayrı bir heyecan yarattı. Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir akşam yaşarız." ifadelerini kullandı.

Seyircilere unutulmaz bir akşam sundu

Belediye Başkanı Karagöl'ün konuşmasının sonrasında performansına devam eden Semicenk, meydandaki dinleyicilere unutulmaz bir akşam sundu.

Sağanak yağışa rağmen coşkusunu kaybetmeyen konser programıyla birlikte 23. Ulusal Yaprak Festivali'nin akşam programı tamamlandı.