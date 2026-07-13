Dün öğlen saatlerinde Türkiye'nin gündemine oturan bir olayla karşı karşıya kalındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik bir soruşturma başlatıldı ve yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sanatçı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Gözler Oğuzhan Uğur'a çevrilmişti!

Başsavcılığın açıklamasında ortaya çıkan detaylar akılları bir hayli karıştırırken asrın felaketinin olduğu dönemler herkesin tanıdığı sanatçı Oğuzhan Uğur'la olan yakınlıkları sebebiyle gözler Uğur'a çevrilmişti.

"Kuruş kuruş hesabı verilmelidir"

Uğur bu sabah sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada sürecin an be an takipçisi olacağından bahseden sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak."

"Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı"

Oğuzhan Uğur Haluk Levent sebebi ile okların kendisine dönmesini tepkiyle karşılayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. “Güven” dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."