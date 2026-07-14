Son Mühür- Gündeme düşen her yeni bilgiyle bomba etkisi yaratan Ahbap derneğine yönelik açılan soruşturmada Haluk Levent'in de içinde bulunduğu gözaltı silsilesinin ardından gazeteci Fatih Altaylı yıllar önce dile getirdiği konuşmayı tekrar gündeme getirdi.

"Borç batağına saplanmış bir zavallıydı"

Haluk Levent'in kuma bağımlısı olduğunu iddia eden Altaylı kumar borçları yüzünden defalarca kısa süreli de olsa hapse girdiğinden ve borç batağında olduğundan bahsetti. Fatih Altaylı yazısında Haluk Levent için önce zavallı sonra "Diğer yandan da ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya çalışan iyi kalpli bir adam." ifadelerini kullandı.

"Derneğin internet sitesinde denetleme ve mali durumla ilgili hiçbir bilgi yok"

Soruşturmadan önce Haluk Levent'e yine kumara başladığından ve bağışlardan bahsederek “Haluk, yine kumara başlamışsın. Demek ki senin sözlerinin bir manası yokmuş. O zaman Ahbap Derneği’ne yapılan bağışlar da tehlikede.

Sen bu derneğe halka, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağış toplarken bize gelip kumarı bıraktığına dair yeminler etmiştin. Derneği de düzenli olarak denetleteceğine söz vermiştin.

Derneğin internet sitesinde denetleme ve mali durumla ilgili hiçbir bilgi yok. Bu denetim raporlarını bizimle, sana bağış yapan milyonlarla paylaş” diye konuştu.

"Adam olduğuna dair bir umut beslemek istiyordum"

Cevap olarak ortaya bir hesap çıkarmayı beklediğini ifade eden Altaylı "Öyle olmadığını hissediyordum, hatta öyle olmadığından emindim ama yine de senin adam olduğuna dair bir umut beslemek istiyordum." dedi.

İşte Fatih Altaylı'nın kaleminden düşen o sözler:

"Deniz Göktaş’ın benimle dalga geçerken dediği gibi “Dememiş miydim Emre!” demeyeceğim. Çünkü bazen haklı çıkmak değil, haklı çıkmamak, bilmek değil, yanılmış olmak istersiniz. Haluk Levent’e “Haluk, yine kumara başlamışsın. Demek ki senin sözlerinin bir manası yokmuş. O zaman Ahbap Derneği’ne yapılan bağışlar da tehlikede. Sen bu derneğe halka, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağış toplarken bize gelip kumarı bıraktığına dair yeminler etmiştin. Derneği de düzenli olarak denetleteceğine söz vermiştin. Derneğin internet sitesinde denetleme ve mali durumla ilgili hiçbir bilgi yok. Bu denetim raporlarını bizimle, sana bağış yapan milyonlarla paylaş” dediğimde içimdeki ağır şüpheye rağmen senin bu hesabı kuruşu kuruşuna vermeni, “Abi, işte harcadığımız her bir liranın hesabı burada” diye ortaya çıkmanı istiyordum. Öyle olmadığını hissediyordum, hatta öyle olmadığından emindim ama yine de senin adam olduğuna dair bir umut beslemek istiyordum. Haluk Levent’in müthiş bir kumar bağımlısı olduğunu bilmeyen yoktu ama bir yanda da iyi bir insan olduğu konusunda da şüphe yoktu. İçinde Dr. Jekyll-Mr. Hyde çatışması vardı aslında.

İyilik yapmayı seven Haluk ile kumar bağımlısı Levent.

Bir yandan kumar borçları yüzünden defalarca kısa süreli de olsa hapse girmiş, sahneden kazandığı milyonları yok etmiş, bir o kadar da borç batağına saplanmış bir zavallıydı.

Diğer yandan da ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya çalışan iyi kalpli bir adam.

Bu yüzden kendisine hep mesafeli durdum.

Ta ki, 2002 yılında NASA’da çalışan Türk bilim insanı Umut Yıldız’ın bir projesine kadar. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir arazi ve bina verecek, burada NASA’nın katkıları ile bir Bilim ve Teknoloji kampüsü kurulacak ve gençlere bilimsel çalışmalar yaptırılacaktı. Batıda ve özellikle ABD’de pek çok benzeri olan ve asıl amacı, çocuklara ve gençlere bilimi tanıtmak ve bilim insanı olma yoluna sokmak için oluşturulmuş kamplar gibi olacaktı. Buranın finansmanını da Ahbap Derneği sağlayacaktı. Bu arada Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent “iyilik meleği” olarak çok ünlenmişti. 2021 yılında Ege ve Akdeniz bölgesinde yanmadık yer bırakmayan orman yangınları sırasında çok öne çıkmış, Ahbap Derneği vasıtasıyla kiraladığı yangın söndürme uçakları ile, yangında zarar gören ailelere verdiği desteklerle ünlenmişti. Basında sık sık yaptığı ya da aracı olduğu “iyiliklerle” haber oluyordu ama ben yine de kumarın terk edilmesi en zor bağımlılıklardan biri olduğunu biliyordum. Bu projeyi halka anlatmak için Yıldız ve Levent ile bir program yaptık. Hatta o programda Türkiye’de ilk kez bir iki gün önce halka açılmış olan Chat GPT’den ve Open AI’dan söz ettik. Haluk Levent ile kumar üstüne epey konuştuk ve bıraktığına dair yeminler etti, sözler verdi. Programın sorularını Chat GPT’ye hazırlattım. Yıl 2022’ydi. Sonra 2023 Maraş Depremi oldu. Orman yangınlarında olduğu gibi Haluk Levent yine öne çıktı. Kızılay’a ve devletin kurumlarının deprem sırasındaki yetersizliklerine öfkeli olan halk Haluk Levent’in Ahbap’ına bağış yağdırmaya başladı. Bu dönemde kendisini defalarca açıkça uyardım. Her seferinde “Abi, merak etme. Hem devlet denetliyor hem de uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarına kendimizi denetleteceğiz. Düzenli rapor yayınlayacağız.”