Başarılı oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasına giren Cemre Baysel'in yaz dönemi planları sağlık sorunları nedeniyle değişti. Tatil yapması beklenen güzel oyuncu, durumu kimsenin başka yerlerden öğrenmesini istemediğini söyleyerek operasyon geçireceğini duyurdu. Sevenlerinin büyük bir endişe yaşaması üzerine internette Cemre Baysel ameliyat mı oluyor ve Cemre Baysel'in hastalığı nedir aramaları hız kazandı. Geçmişte de benzer sağlık süreçleri yaşayan ünlü ismin geçireceği operasyona dair merak edilen tüm bilgiler netleşti.

CEMRE BAYSEL'İN HASTALIĞI NE?

Dizisinin sezon finaline girmesiyle birlikte dinlenmeye çekilmesi beklenen Cemre Baysel, durumu bizzat kendisi açıklamak istediğini vurguladı. Sağlığıyla ilgili kulaktan kulağa yayılacak dedikoduların önüne geçmek isteyen oyuncu, "Sevenlerim benden duysun" diyerek yaşadığı rahatsızlığı anlattı. Magazin kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, Baysel rutin bir kadın sağlığı problemi yaşıyor. Sürecin tamamen kontrollü ilerlediği ve oyuncunun sağlık durumunda korkulacak bir durum olmadığı ifade ediliyor.

CEMRE BAYSEL NEDEN AMELİYAT OLACAK?

Yeni sezona kadar olan tatil boşluğunu tedavisi için değerlendirme kararı alan başarılı oyuncu, hastalığına dair net bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamalara göre Baysel, yaşadığı bu kadın hastalığı nedeniyle ufak bir cerrahi operasyon geçirecek. Ameliyat tarihini özellikle dizisinin çekimlerinin bittiği tatil dönemine denk getiren oyuncu, böylece süreci dinlenerek ve tam anlamıyla iyileşerek atlatmayı planlıyor. Hayranları ise sosyal medya üzerinden başarılı isme şimdiden geçmiş olsun mesajları yağdırıyor.

CEMRE BAYSEL DAHA ÖNCE HANGİ AMELİYATI OLDU?

Ünlü oyuncunun yeniden ameliyat masasına yatacak olması, akıllara geçtiğimiz yıl yaşadığı bir diğer ciddi sağlık problemini getirdi. Cemre Baysel, göğsünde tespit edilen ve doktorlar tarafından tam sekiz yıl boyunca yakından takip edilen bir kitle nedeniyle daha önce de cerrahi bir operasyon geçirmişti. Zamanla büyüme eğilimi gösteren kitlenin başarılı bir müdahaleyle alınmasının ardından sağlığına kavuşan Baysel, o zorlu günlerde de sevenlerini süreçten haberdar etmişti.