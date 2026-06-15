Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bayraklı genelinde kaçak moloz dökümüne karşı süren çalışmalar çerçevesinde önemli bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım gerçekleştiren Başkan Önal, çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 6,5 milyon TL idari ceza uygulandığını açıkladı.

Önal, yapılan çalışmalar çerçevesinde ilçeden yaklaşık 10 bin ton molozun kaldırıldığını ifade ederek, Bayraklı’nın gelişi güzel çöp ve hafriyat dökülebilecek bir yer olmadığını belirtti.

500 tır moloz ilçeden çıkarıldı!

Bayraklı Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ilçenin farklı noktalarına kaçak şekilde dökülen molozlar kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle yaklaşık 10 bin ton moloz kentten dışarı çıkarılmış oldu.

Başkan İrfan Önal, “Bu tırları arka arkaya dizseniz Bayraklı sahil hattı kadar uzunluk oluşur” dedi.

Vatandaş ihbarlarıyla belirlendi!

Kaçak dökümlerin belirlenmesinde vatandaş ihbarlarının önemli rol oynadığını ifade eden Önal, duyarlı vatandaşların desteği ve ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde çevreyi kirleten kişilerin tespit edildiğini ifade etti.