Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevinden alınmasının ardından İzmir İl Başkanlığı’nda başlayan nöbetin ilk gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güç, geceyi CHP İzmir İl Binası'nda geçirdi.

Görevden alınmasına dair hazırlanan tebligatın ellerine ulaştığını belirten Güç, İl Binası’nda gerçekleşecek bir tahliye sürecinin ancak mahkeme kararı ile olabileceğini söyledi.

CHP İzmir’e tebligat geldi

Görevden alınan yönetim için tebligat geldiğini açıklayan Güç, "Tebligat geldi. Dün yazılı da açıkladım. Normale tüzük gereği MYK, PM’ye onaylatması gerekiyor. MYK son tüzüğe göre, MYK’daki kişilerin PM’den seçilmesi gerekiyor. Her ikisini de sağlayamayan MYK dediğimiz organ böyle bir karar verme yetkisi yok. Biz bunla ilgili başvuruları, süreçleri başlatacağız. Bu süreç kısa vadede hemen çözümleneceği bir şey değil. Hukuksal anlamda başvuruları yapacağız. Genel Merkez’de süreç nasıl devam ediyorsa biz de burada hukuksal anlamda sürece devam edeceğiz. Çünkü yetkili bir organ değil. Tüzük gereği MYK daha onaylatamadı. Biz de o yüzden hukuksal süreç başvurusu yapacağız” diye konuştu.

“Tahliye mahkeme kararıyla olabilir”

Mutlak Butlan’dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e gelmesiyle birlikte tahliye süreci yaşanmıştı. Aynı süreç İzmir’de de yaşanıp, yaşanmama durumunu değerlendiren Güç, “Mahkeme kararıyla olabilir. Genel Merkez’in yazısıyla Valilik böyle bir adım atar mı bilmiyorum. Zannetmiyorum. Mahkeme kararı gerekir. Şuanda öyle bir şey yok. Biz de görevimizin başında süreci takip edeceğiz. Başvuru var. Bütün il başkanları ile beraber kurultay yapılması için başvuru yaptık. Süreci takip edeceğiz” dedi.