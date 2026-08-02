Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Slovenya kampında oynadığı beş hazırlık maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer dönemindeki ilk hamlesi olan İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ise attığı gollerle kampın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

“Hazırlık maçlarında dikkat çekti”

Sport Republic yönetiminde son yıllarda Romulo, Emersonn ve Olaitan gibi futbolcuların yüksek bonservis bedelleriyle transfer olmasına katkı sağlayan Göztepe, Juan'ın da 15 milyon euro karşılığında transferine hazırlanırken, bu sezonun ilk transferi Sinclair Armstrong'dan da olumlu sinyaller aldı. 22 yaşındaki santrfor, İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'den 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Eski takımındaki performansı nedeniyle soru işaretleri oluşturan genç futbolcu, Slovenya kampındaki performansıyla bu endişeleri büyük ölçüde geride bıraktı.

“Slovenya’da en skorer oyuncu oldu”

Armstrong, hazırlık maçlarında sergilediği performansla teknik heyetin güvenini kazandı. İrlandalı futbolcu, Göztepe'nin HNK Gorica'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol kaydederken, FC Zorya Luhansk karşısında alınan 2-1'lik galibiyette ise iki kez fileleri havalandırdı. Üç gol atan genç oyuncu, kampın en skorer ismi olmayı başardı.

“Göztepe’nin en etkili silahı”

Hazırlık karşılaşmalarındaki etkili performansıyla taraftarları heyecanlandıran Armstrong, teknik direktör Stanimir Stoilov'un da beğenisini kazandı. Yeni sezon öncesindeki son hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Slovenya kampının ardından bu akşam Gürsel Aksel Stadı'nda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesindeki son provasını ise 8 Ağustos Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı ve İsmail Köybaşı'nın jübilesine sahne olacak karşılaşmada yapacak.

“Hücum hattı güçlendi”

Göztepe, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını da sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke ile Bodrum FK'dan Gökdeniz Bayrakdar'ı bonservisleriyle kadrosuna kattı.