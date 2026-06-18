Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, saha çalışmalarına Küçük Menderes Havzası'nın en ucundaki ilçe olan Kiraz'dan başladı.

Eğitimden ulaşıma, kırsalın kalkınmasından yaşam alanlarına kadar birçok konuyu yerinde ele alan Tugay, bölgedeki çözüm sürecini bizzat halkla birlikte kurguladı. İlçedeki incelemeleri sırasında kendisine Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun da eşlik etti.

"Çocukların eğitimine destek olmak istiyorum"

Kiraz programının ilk durağı olan Suludere Mahallesi’nde Tugay, mahalle halkı tarafından samimi bir şekilde ağırlandı.

Vatandaşların kendisine hediye ettiği, üzerinde isminin yazılı olduğu 35 numaralı formayı giyen Tugay, mahalleliyle bir sohbetlerde bulundu.

Özellikle çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmesini dert edindiğini dile getiren Tugay, bölgedeki 80. Yıl Suludere Ortaokulu'nun inşaat halindeki ek binasını gezdi. Öğrencilere karne hediyelerini veren Tugay,

"Ben çocukların eğitimine destek olmak istiyorum. İhtiyacınız olan bir şey olursa, bizlere iletirseniz mutlaka yerine getiririm. Elimizden geldiğince bütün okullarımıza ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seçimden seçime değil, dert dinlemek için geldiniz"

İlçe ziyaretlerini Karaburç Mahallesi ile devam ettiren Tugay, hem muhtarlarla hem de yöre halkıyla bir araya geldi.

Ova yollarında yapılan asfalt ve düzenleme çalışmalarıyla ilgili son durumu denetleyen Tugay, yeni park projeleri ve sosyal alanlar için vatandaştan görüş aldı.

Tugay’ın sahada olmasından duydukları memnuniyetten bahseden bölge sakinleri, "Seçimden seçime değil, dert dinlemek için geldiniz. Bunun için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.