Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Körfezi’nde bitmek bilmeyen kirlilik krizi bugün bir kez daha patlak verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin saha denetimlerinde kullandığı dronlar, kasım ayından bu yana süregelen çevre katliamını 14’üncü kez havadan görüntüledi. Körfezin yine dış kaynaklı atıklarla kirletildiğinin açıklanması üzerine, TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar’dan belediye yönetimine çok sert eleştiriler geldi.

Belediyenin sürekli olarak kirlilikten şikayet etmesini mağdur edebiyatı olarak nitelendiren Yaşar, yönetimi somut adım atmaya ve failleri tespit etmeye çağırdı.

“Belediye kirliliğin faalini bulacağına ağlıyor”

Belediyeye ‘bırakın bu davranışları’ diyen Yaşar, “14 defa kirletişmişse ve belediye hala bunun faalini bulamıyorsa işi bıraksın. 14 kez yapılan bir şeyi sen açıklıyorsun. Kirletilen bölgeden örnek alınmalı. O kirliliğin nereden geldiğini bulacaksın. 14 defa olmuşsa bir olay ve hala çocuk gibi kirleniyor, kirleniyor demek… Bu resmen mağdurum da mağdurum oluyor. Bırakın bu davranışları. Belediye kirliliğin faalini bulacağına ağlıyor. Kim atıyor, niye atıyorlar?” diye konuştu.

“Örnek alınmalı”

Dünyadaki gelişmiş çevre koruma yöntemlerinden örnekler veren Yaşar, “Pasifik ya da Atlantik okyanusa 200 mililitre dışında bir şey atamazsın. Eğer kirliliğin bırakıldığı tespit edilirse, su örneği alınır ve hangi gemiden olduğu, atıldığı bulunuyor. İzmir körfezinde de bu yöntem uygulanmalı. Su, kirlilik örneği alınmalı. 14 defa kirletilmiş ve faalini belediye hala bulamıyorsa, belediyedeki arkadaşlar biraz otursun ve bu iş nasıl yapılır öğrensinler” dedi.

“Gel beraber mücadele edelim ama…”

Kirliliğin faalinin bulunması gerektiğini söyleyen Yaşar, “Belediye faali bulsun, ortaya çıkarsın. Daha sonra da Bakanlık’a faali teslim etsinler. Bakanlık’ın önüne konulduğunda para cezası kesmek zorunda. Ceza kesmezse ise körfezi şu gemi kirletiyor, biz bunu Bakanlık’a bildiriyoruz, Bakanlık bir şey yapmıyor de. Öyle der ve yaparsan gel beraber mücadele edelim. Ama sen hiçbir şey yapmıyorsun. Durduk yere 14 defa kirletildi deniyor. Belediye neden bunun faalini bulmuyor” şeklinde konuştu.

“Sürekli örnek alınıp, analiz yapılmalı”

Kirlilikle mücadelede izlenmesi gereken doğru rotayı şu sözlerle çizen Yaşar, Belediyede 15, 20 tane çevre mühendisi istihdam edilmeli. Bütün derelerden sürekli olarak örnek alınsın, analiz yapılsın. Daha sonra da yayınlanmalı. Eğer fazla bir kirlilik varsa Bakanlık’a bildirilmeli. Belediyenin görevi ceza kesmek değil. Herkesin bir görevi var. Herkes görevini yapmalı” dedi.