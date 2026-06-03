Son Mühür- Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın ailece tatil yaptığı Çeşme Alaçatı'da güpegündüz silah sesleriyle sarsıldı.

Saat 14.00 sıralarında lüks bir otele düzenlenen silahlı saldırıda, Engin Polat’ın hem amcasının oğlu hem de koruması olan Can Polat hayatını kaybetti.

Çeşme'de büyük panik yaşandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Saldırganlar, Polat ailesinin konakladığı oteli hedef alarak kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan mermilerin hedefi olan koruma Can Polat, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine otel çalışanları ve çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ağır yaralanan Can Polat, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların gösterdiği yoğun çaba sonuç vermedi; genç koruma kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak saldırganları yakalamak için ilçede aramalara başladı.

Dilan Polat’tan sosyal medyada yardım çığlığı

Saldırının hemen ardından lüks otelde yaşanan dehşet anları, Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yaptığı canlı paylaşımla yankılandı. Büyük bir korku ve panik içinde olduğu görülen Polat, gözyaşları içinde takipçilerinden yardım istedi.

Takipçileri şoke oldu

Ağlayarak çektiği videoda can güvenliklerinin olmadığını belirten Polat, "Allah'ım ne olur buraya polis ve ambulans çağırın. Hayatımız zindan oldu artık" sözleriyle feryat etti. Kısa sürede dijital platformlarda yayılan video gündeme otururken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.