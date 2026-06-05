İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun bir süredir tartışmaların gündeminde olan Bornova'da bulunan İzmir Otogarı’yla ilgili yeni bir hamle gerçekleştirdi. Belediye, hukuki süreçlerde alınan son kararların ardından otogarın tahliyesi ve kamu alacaklarının tahsili için işlemlerine yeniden start verdi. Belediye ekipleri, otogar yönetimine tebligatlarını ulaştırırken bazı birimlere de haciz kararları tebliğ edildi.

Belediye harekete geçti!

Belediye ekipleri tarafından, otogar yönetim binasında şirket yetkililerine resmi bildirimlerin ulaştırıldığı, gişeler ve ilgili birimlerde ise haciz işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklama çerçevesinde, kamu zararının giderilmesi ve tahliye sürecinin tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

2023 yılında süreç başladı!

İzmir Otogarı’nın yap-işlet-devret modeliyle 1997 yılında hizmete açıldığı ifade edildi. 1999 yılında yapılan ek sözleşmeyle işletme süresinin başlangıcı 1998 yılı olarak baz alınırken, sözleşme süresi de 25 yıl olarak düzenlenmişti.

Buna göre işletme süresi 14 Aralık 2023 tarihinde son bulmuş oldu. Ancak sözleşmenin tarafı olan İZOTAŞ, pandemi dönemindeki ekonomik kayıpları gerekçe göstererek kullanım süresinin 7 yıl uzatılması talebiyle dava yoluna başvurdu.

Belediye lehine sonuçlandı!

Bu çerçevede İzmir Otogarı’nın kullanım hakkı, belediye iştiraklerinden İZULAŞ AŞ’ye ayni sermaye olarak devredilmiş oldu. Devam eden hukuki süreçte ise hem ilk derece mahkemesi hem de istinaf mahkemesi, belediyeyi haklı çıkardı.

Ecrimisil ve haciz işlemlerine start verildi!

Yargı kararlarının netleşmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplam 217 bin 626 metrekarelik otogar alanının haksız işgal edildiği gerekçesiyle İZOTAŞ’tan ecrimisil bedelini istedi.