İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında bir göçmen operasyonuna daha imza atıldı. Karaburun açıklarında yasa dışı geçiş girişimine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 45 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta bulunan göçmenler karaya getirildi.

Saat 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirildi. Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinden müdahale!

Kısa sürede ekipler lastik bota ulaşırken, botu durdurarak kontrol gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucunda bot içerisinde toplam 45 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin yapılması amacıyla karaya getirildi.