Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18-30 yaş arası gençlere kapılarını tamamen ücretsiz açıyor. Dünyanın en önemli miraslarından Efes Antik Kenti, bu yaz gençleri büyüleyici gece ışıkları altında ağırlayacak. Gençlerin bu tarihi atmosferi uzman rehberler eşliğinde adım adım gezeceği turların ilki 4 Haziran'da başlıyor.

Efes’te gece yolculuğu başlıyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, "Gençler İzmir’i Geziyor" projesine yepyeni ve heyecan verici bir rota ekledi. "Genç İzmir" çatısı altında düzenlenen Efes Gece Müzeciliği turları, gençlere antik dünyayı bambaşka bir atmosferde keşfetme şansı sunuyor.

Özel olarak ışıklandırılan devasa sütunlar, tarihi caddeler ve binlerce yıllık tiyatro, gece karanlığında adeta görsel bir şölene dönüşecek. Uzman rehberler de bu yürüyüş boyunca gençlere kentin bilinmeyen hikayelerini anlatacak.

Haziran ayında 4 büyük tur

Gençlerin heyecanla beklediği bu özel turlar, haziran ayı boyunca dört farklı tarihte organize edilecek. Takvim netleşti. İlk kafile 4 Haziran Perşembe günü yola çıkacak. Ardından 12 Haziran Cuma, 17 Haziran Çarşamba ve 25 Haziran Perşembe günleri yeni turlar düzenlenecek.

Kontenjanlar ise oldukça sınırlı tutuluyor. Bu benzersiz deneyimi kaçırmak istemeyen gençlerin, başvurular için acele etmesi ve Aşık Veysel Gençlik Merkezi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

3 bin genç İzmir’i karış karış gezdi

Büyükşehir Belediyesinin gençlere kenti sevdirmeyi ve kültürel farkındalık yaratmayı amaçlayan bu projesi ilk değil. Geride kalan 2025-2026 döneminde Efes, Şirince, Bergama, Ödemiş Birgi, Gölcük, Tire ve kent merkezine tam 50 rehberli gezi düzenlendi.

Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin genç bu geziler sayesinde kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde inceleme fırsatı yakaladı. Aidiyet duygusunu güçlendiren bu turlar, önümüzdeki süreçte yeni rotalarla büyümeye devam edecek. Projeye dair merak edilen tüm detaylar ve güncel duyurular gencizmir.com adresinde yer alıyor.