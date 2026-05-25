Son Mühür/Selda Meşe - Türkiye, yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin tonluk üretimle şeftali ve nektarinde dünyanın üçüncü büyük üreticisi konumunda yer alıyor. Ülke, 2024 yılında gerçekleştirdiği 255 milyon dolarlık şeftali ve nektarin ihracatıyla dünya sıralamasında ikinci sıraya yükselmişti. ŞEtali ve nektarin, aynı zamanda Türkiye’nin yaş meyve ihracatı içinde en yüksek paya sahip kalem olarak öne çıkmıştı.



Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden İzmir’in Selçuk ilçesinde “Şeftali Hasat Töreni” başladı. Etkinlik, şeftali ve nektarin üretimindeki potansiyelini ve ihracat gücünü yerinde göstermek amacıyla sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

İzmir’in Selçuk ilçesinde yapılan “Şeftali Hasat Töreni; İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, Türkiye Meyve Sebze Mamülleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı’nın katılımıyla gerçekleşti.



Hem üretim hem de ihracatta büyük değer: Şeftali



Şefatli Hasat Töreni'nde konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, "Tarım, sadece ekonomik bir faaliyet değil; emeğin, sabrın ve bereketin simgesidir. Şeftali ve nektarin ise bölgemizin hem üretim gücünü hem de ihracat potansiyelini temsil eden çok değerli ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Üreticimizin yıl boyunca verdiği emek, bugün başlayan hasatla birlikte karşılığını bulmaya başlamaktadır" dedi.

"Uluslararası pazarlarda ülkemizin gücünü daha ileri taşıyacağız"



Son yıllarda dünya tarım ticaretinde rekabet her geçen gün artarken; kalite, gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim anlayışının daha da önemli hale geldiğini belirten Balık, "Bizler de üreticiden ihracatçıya kadar sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte, kaliteli üretimi artırmak, kalıntısız ve güvenilir ürün yetiştirmek ve uluslararası pazarlarda ülkemizin gücünü daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Ülkemiz yıllık 1 milyon ton şeftali ve nektarin üretim ile Çin ve İtalya’nın ardından Dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. 2024 yılında ülkemizden ihraç edilen şeftali ve nektarin ihracatı 260 bin ton olarak gerçekleşmiş ve bu rakam ülkemizi ihracatta dünya sıralamasında 2.sıraya yükseltmiştir. Bu başarıda Selçuk üreticilerinin önemli bir payı bulunmaktadır. İzmir’de üretilen 70 bin tona yakın şeftalinin %60’ı Selçuk ilçemizde üretilmektedir. Gerçekten bu bölgemiz şeftali, nektarin, nar, mandalina, ayva, üzüm üretimiyle Ege Bölgemizin tarım merkezlerinden biri durumundadır" diye konuştu.



"Verimli bir hasat dönemi yaşıyoruz"



İklim krizi etkisiyle 2025 yılında üretim ve ihracatta dalgalanmalar yaşanmasına rağmen, sektör temsilcileri olarak 2026 sezonuna güçlü bir beklentiyle hazırlandıklarını dile getiren Balık, "Bu yıl birçok tarım ürünümüz gibi şeftali ve nektarinde de verimli bir hasat dönemi yaşıyoruz. Şu ana kadar şeftali ve nektarin ihracatımız 40 bin tona ulaşmıştır. Değer bazında ise şu ana kadar 90 milyon dolarlık ihracatımız gerçekleşti. Bu süreçte üreticimizin alın teri kadar, kamu kurumlarımızın desteği ve sektör birlikteliği de büyük önem taşımaktadır. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Ziraat Odamıza ve sektörümüze katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.