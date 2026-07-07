SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bursa’da komşusunun işlettiği kahvehane hakkında husumet nedeniyle peş peşe asılsız ihbarlarda bulunan kişiye verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Bu kararla birlikte, kişisel anlaşmazlıklar nedeniyle adli makamları ve kolluk kuvvetlerini asılsız iddialarla meşgul edenlerin hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı hukuken tescillenmiş oldu.

Jandarmayı Günlerce Meşgul Etti

Bursa’da yaşanan olayda K.G. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan komşusu Y.G.’nin işlettiği köy kahvehanesini hedef aldı. K.G., 156 Jandarma imdat hattını defalarca arayarak kahvehanede kapalı alanda sigara içildiği, kumar oynatıldığı ve hatta uyuşturucu kullanıldığı yönünde ihbarlarda bulundu. Gelen peş peşe ihbarlar üzerine jandarma ekipleri söz konusu kahvehanede ve çevresinde günlerce kapsamlı inceleme ve fiziki takip gerçekleştirdi. Ancak yapılan titiz araştırmalar sonucunda, iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı ve ihbarların tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı.

'İftira' Suçundan Ceza Yağdı

Asılsız ihbarlar nedeniyle iş yapamaz hale gelen ve mağdur olan kahvehane işletmecisi Y.G., komşusu K.G. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından K.G. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun "İftira" suçunu düzenleyen maddeleri uyarınca dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık K.G., suçlu bulunarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay'ın Onadığı Karar Emsal Oldu

Sanık avukatının yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı temyize taşımasının ardından son sözü Yargıtay söyledi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 3 ay hapis cezasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek kararı oy birliğiyle onadı. Bu onama kararıyla birlikte ceza kesinleşti. Hukukçular, bu kararın özellikle komşuluk ilişkilerinde intikam aracı olarak kolluk kuvvetlerini yanıltmaya çalışan ve asılsız iftiralarda bulunan herkes için bağlayıcı bir emsal niteliği taşıdığına dikkat çekiyor