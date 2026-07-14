Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yönetim kadrosundaki revizyon ve görevden alma operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde belediyenin üst düzey bürokratik kadrosunda gerçekleştirdiği radikal değişikliklerle dikkat çeken Başkan Tugay, bu kez kentin deniz ulaşımından sorumlu şirketi İZDENİZ’de köklü bir değişime gitti.

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Görevden Alındı, Genel Müdür istifa etti

Edinilen bilgilere göre Başkan Cemil Tugay, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler’i görevden aldı. Güler’in görevden alınması şirket yönetiminde büyük bir yankı uyandırırken, karara tepki gecikmedi. İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım’ın, Yönetim Kurulu Başkanı Güler’in görevden alınmasına tepki göstererek görevinden istifa ettiği öğrenildi. Yaşanan bu çifte ayrılığın ardından İZDENİZ bünyesinde dün acil bir toplantı gerçekleştirildiği ve şirketin yeni yönetim şemasına dair yol haritasının masaya yatırıldığı belirtildi.

Büyükşehir’de Değişim Rüzgârı Sürüyor

Başkan Cemil Tugay’ın yönetim kadrosundaki bu son hamlesi ilk değil. Geçtiğimiz günlerde de belediye iştirakleri ve ajanslarında benzer görevden almalar yaşanmıştı.

Son Mühür yazmış, o iddialar gündem olmuştu!

İZDENİZ, bu dönem Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde yaşanan işçi ölümü ve ihale süreçleriyle eleştirilerin odağına oturmuştu. Son Mühür, İZDENİZ tarafından Kemalpaşa’da bir firmadan alınan bentonit killerin Körfez’e döküldüğü iddialarına gündeme getirmiş. Konuyla ilgili uzmanlar da durumu eleştirmişti. Yine Son Mühür’e açıklamalarda bulunan İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu (İSTÖP) Başkanı Mehmet Aydoğan, “Savcıları göreve çağırıyorum: Sadece İZDENİZ doğrudan 139 tane ihale yapıyor 119 tanesini bir firmaya veriyor. Modifiye kil ele geçirdik Kemalpaşa’da. Sinan Madencilik. Sinan Madencilik bugün bakıldığında kedi kumu üretiyor” diyerek yaşananlara tepki göstermişti.