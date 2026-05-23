Son Mühür- Ankara'da 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin perşembe günü açıkladığı Mutlak Butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının yetkileri alındı.

CHP'de genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Söz konusu kararı tanımadıklarını açıklayan Özel, CHP Genel Merkezi'ne peş peşe toplantılar yapıyor. Özel bugün CHP'nin tüm milletvekillerini Ankara'ya çağırarak kapalı grup toplantısı düzenledi. Toplantıda CHP'nin TBMM Grupbaşkanlığı için bir seçim yapılırken, tek aday olan Özgür Özel 95 milletvekilinin oyunu alarak TBMM Grup Başkanı seçildi. Toplantıya katılamayan 15 vekil Özel'e desteklerini iletti. 27 vekil ise mazeret sunmadan toplantıya gelmedi. İzmir'de ise 4 vekil toplantıya katılmadı. Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Rahmi Aşkın Türeli.

Yücel: CHP seçilmiş kadrolarıyla yönetilmeye devam edecek

Toplantıya dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan İzmir Milletvekili Deniz Yücel, " Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in başkanlığında, baba ocağımız Genel Merkezimizde, milletvekillerimizle kapalı grup toplantımızı gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi saraydan siparişle verilen mahkeme kararlarıyla ve kayyımlarla değil, seçilmiş kadrolarıyla yönetilmeye devam edecek" ifadeleri kullandı.