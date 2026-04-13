Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti. Meclis toplantısında, üyeler arasından 1. ve 2. Başkan Vekili ile kâtip üyeler gizli oylama yöntemiyle belirlendi. Yapılan seçim sonucunda 1. Başkan Vekilliği’ne Zafer Levent Yıldız, 2. Başkan Vekilliği’ne ise Elvin Sönmez Güler seçildi.

Kâtip üyeliklerinde ise asil üyeliklere Bilge Kasırga Sözcü, Gözde Çelik, Ender Beyazyıldırım, Gizem Çetinkaya, Emrah Erol , yedek üyeliklere Görkem Çolak, İpek Kul Bayar, Ege Batu, Barış Dalgıç, Abdulhakim Evin getirildi.

Encümen üyelerine ise Erol Güngör, Şepnem Türe, Ahmet Cemil Balyeli, İpek Kul Bayar, Kazım Umdular seçildi.

ESHOT idare encümen üyeleri ise Mehmet Eren, Erdal Karagöz, Yakup Yenice görevlendirildi.

1)İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Nilüfer Bakoğlu, Esra Koçdemir, Hediye Kaya, Mustafa GENÇ, Uygar Kanmış, Onur Topuz, Ender Beyazyıldırım, Uğur İnan Atmaca, Adem Öztürk

2) Çevre ve Sağlık Komisyonu : Mustafa Vatansever, Tülay Horosan, ibrahim Öz, Günay Önder, Hatice Semerci, Özge Özkaraş, Hacer Taş Gültepe,

3) Plan ve Bütçe Komisyonu : Onur Saati , Banu Gençkan, Savaş Dağdeviren, Tamer Tunus, Timur Mert, Selim Tok, Sedef Cem, Nail Kocabaş, Ercan Tekin

4) Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Gökalp Güzel, Ferdi Hep yılmaz, Savaş Dağdeviren, Umut Ergül, Tuğçe Gülcüler, Hatice Semerci, Sultan Aksoy, Dilaver Kişili, Kazım Erten

5) Ulaşım Komisyonu: Aras Kaynarca, Ali Eren, Aydın Özdemir, Ali Beşoğlu, Yıldız Ergen, Ali Bor Metin Erkan, Dinçer Gözmen, Bahadır Altınkeser, Derya Pala

6) Hukuk Komisyonu: Semiha Memiş, Rıfat Özer, Ceren Uykal, Bilge Kasırga, Gizem Çetinkaya, Doğukan Maltepe, Fırat Eroğlu, Özgür Kaner

7) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu: Mehmet Baysak, Nurcan Adıgüzel, Erhan Erdil, Altan İNANÇ, Seyhan Kuralı, Emel Ürper, Nuri Caferoğlu, Abdulhakim Evin, Sercan Akman

8) Turizm ve Fuarcılık Komisyonu: Seyhan Kuralı, Onur saatli, Banu Gençkan, Metin Kıral, Hüseyin OKAN Ürkmez, Nuri Caferoğlu, Melda Erbaykent, Emrah Erol, Enes Oğuz

9) Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu: Hidayet Petin, Selçuk Karakülçe, Gazanfer Yavaş, Şükrü Süreroğlu, Özgür Korkmaz, Erdal Karagöz, Melda Erbaykent, Ferhat Uysal ,Hasan Aytaç Baştuğ

10) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Hatice semerci, özge özkarakaş, tülay horasan, bilge kasırga sözcü, gözde çelik özoğul, neriman balçı türkeri, ender beyaz yıldırım. Hakan yıldız, burçin kevser sevil.

11) Kent Konseyi Komisyonu: Abdulvahap batihan, bekir gündoğdu, yakup yenice, gazanfer yavaş, deniz vural, mükremin zülkadiroğlu, ferdi hepyılmaz. Burçin kevser sevil, mesut yaşar aybar.

12) Engelsiz İzmir Komisyonu: Ümran göçen, gözde çeliközoğul, neriman balcı türkeri, doğuş bayır, yalçın kaya, günay önder, gazi gençoğlu, emrah erol, yetkin yıldız.

13) Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu: Selçuk Karakülçe, Hidayet Petin, Raife Karabatak,Sedef Cem, Gizem Çetinkaya Ülker, Banu Ayhan, Köksal Yıldırım, İsa Nezir, Feyzullah Ergin

14) Deprem ve Afet Komisyonu: Dinçer gözmen, ismail yüzer, ahmet güney, mustafa vatansever, tuçe gülcüler, görkem çolak, ibrahim öz, ümit cingöz, okan bildirici.

15) Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu: mehmet mithatsalepçiolğu, erhan erdil, eşref çakır, raife karabatak, yalçın kaya, celal yıldız, mehmet cengiz sarıoğlu, hüsnü boztepe, hakan kaflaoğlu

16) Sosyal Politikalar Komisyonu: Selçuk Karakülçe, Hidayet Petin, Raife Karabatak, Sedef Cem, Gizem Çetinkaya Ülker, Banu Ayhan, Köksal Yıldırım, İsa Nezir, Feyzullah Ergin

17) Kentsel Dönüşüm ve Konut Politikaları Komisyonu: Aras kaynarca, ali eren alibeşoğlu, barış dalgıç, ismail sarı, ahmet güney, ege batu Eltez, gözde çeliközoğul, selma kısa, sezgin özgen

18) Kooperatifler ve Pazar Yerleri Komisyonu: Kamil taşal, muhittin cumhur şener, ismail yüzer, abdulahvahap batıhan, mehmet çıtak, bekir gündoğdu, yunus nadi ergen, mehmet emin davran, gizem akyüz duman

19) Deniz, Kıyı Alanları ve Limanlar Komisyonu: hüseyin okan ürkmez, savaş dağdeviren, saadet çağlın, barış dalgıç, gazi gençoğlu, osman yurtseven, doğuş bayır, ismail hancı, mesut yaşar aybar

20) Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu: umut ergül, sultan ipekli aksoy, ismail sarı, ege batu eltes, banu ayhan, osman yurtseven, hazel öztürk ışık, oktay salduz, mehmet çeltikçioğlu

21) Çocuk Hakları ve Çocuk Dostu Kent Komisyonu: Elvin Sönmez, Nurcan Adıgüzel, Ali Bor, Çiler Gürel, Hazel Öztürk Işık, Orhan Berber, Melda Erbaykent,Selahattin Güzel, Hilal Sadıkoğlu Akar

22) Gençlik, Üniversiteler ve İstihdam Geliştirme Komisyonu: doğukan maltepe, savaş dağdeviren, ege batıel tez, mehmet mithat salepçioğlu, volkan çokanalı, görkem çolak, elvinsönmez, enes uğuz, abdülhakim emin

23) Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu: Organize sanayi bölgeleri: mükremin zulkadiroğlu, mehmet atilla baysak, eşref çakar, çiler güler, mehmet cengiz sarıoğlu, kamil taşal, mehmet çıtak, hüsnü boztepe, erdem öksüz