Son Mühür / ERKAN DOĞAN - İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde bir çamur havuzuna düşen araçtan ölü çıkarılan işçi Sabri Kılınç’ın ölüm şekli ile ilgili iddialar İzmir Büyükşehir Belediye meclis gündemine taşındı. AK Partili Meclis Üyesi Özgür Kaner, olayın araştırılması için önerge verdi. Başkan Tugay ise vincin Kılınç’ın babası ve İZSU görevlileri ile birlikte çağırıldığını savundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayının ilk oturumuna İZSU Genel Müdürlüğü Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde feci bir şekilde yaşamını yitiren Sabri Kılınç’ı ölüme götüren nedenler tekrar gündeme geldi. AK Partili Meclis Üyesi Özgür Kaner, mecliste yaptığı konuşmada, “Son derece üzgünüz, böyle bir olay keşke yaşanmasaydı. Ailenin bilgilendirilmesi kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda bir takım eksikler olduğunu düşünüyoruz. İşçimiz boğularak vefat etti, soru önergesi olarak dile getirmemin sebebi şu kazanın öncesi ve sonrasında idari anlamda alınması gereken önlemler olup olmadığı, vincin aileyi kendinin tutması, Sabri’nin orada yalnız olması. Bizim kurum olarak bir teftiş kurulu marifetiyle alınması gereken iş güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı konusunda bir araştırma yapılmasını talep ediyoruz. Bir soru önergesi olarak” dedi.

Tugay, “Olayın oluş şekli tam anlaşılamamış, Kılınç görev yerinin dışında bulunuyor!”

Kaner’den sonra söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kılınç’ı çamur havuzundan çıkaran vincin Kılınç’ın babası ve İZSU görevlileri tarafından birlikte çağırıldığı savundu. Kılınç’ın kendi isteğiyle şoförlüğe geçtiğini anlatan Tugay, “Şoförlük görevine geçmiş kendi isteğiyle olayla ilgili çok konuşmak istemiyoruz. Çok üzücü bir olay. Ailenin üzüntüsünü paylaştık. Soruşturma başlatıldı. Adli soruşturmada yürüyor. Hayatını kaybetmiş bir insanın neden bunu yaşadığı ile ilgili şeyleri konuşurken ne hayatını kaybetmiş insana ne ailesinin üzüntüsünü artıracak şeyleri söylememeye özen gösteriyoruz. Bir kaç şey doğru değil. Birileri nedense elim olaylarda bu konuyu istismar etmeyi kendine görev sayıyor. Olayın ortaya çıktığı andan itibaren oraya giden İZSU Genel Müdür Yardımcısı başta olmak üzere arkadaşlarımız, babanın kendisi ile birlikte ilgilenen insanlar. O vincin oraya gelmeye sağlayan kişilerdir. Ve olayın oluş şekli nedenleriyle tam anlaşılamamıştır. Görev yerinin dışında bulunuyor. Orası onun görev yeri değil. Gitmemesi gereken yere neden gittiğini bilmiyoruz. Öğleden sonra 14:30 civarında gerçekleşmiş bir olay. Çalışma şeklinden dolayı mesai bitiminde dönmeyince araç takip sisteminden bulunan. Orada olması beklenmediği için orada aranmış arkadaşımız. Vinç babasının eşliğinde İZSU’da görevli arkadaşlar tarafından çağırıldı. Bu arada İZSU’nun vinci de acilen çağrıldı” diye konuştu.