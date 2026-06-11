Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde gerçekleşti.

Komisyonlarda oy çokluğu ile uygun bulunan Güzelbahçe ilçesinin çehresini değiştirecek ve bölgeye yeni bir sosyal donatı kazandıracak önemli bir imar planı değişikliği karara bağlandı. Güzelbahçe Atatürk Mahallesi'nde sokak aralarında kalan konut imarlı arsalar, ilçe belediyesinin hizmet ve sosyal tesis üretebilmesi adına kamusal alana dönüştürüldü. Meclis üyeleri arasında parçalı ve bütüncül planlamalar hakkında karşı görüşler çıktı.

Yıldız: 25 bin’lik planları 1 yılda bitiririz dediniz ama biz üçüncü yılımıza girdik

Planlar konusunda AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “ Burada bir oy çokluğu var ama parçacı planları doğru bulmadığını ifade etti. Biz bu dönem kadar parçacı plan yapmadık. Eleştiriyi getirdiğimiz zaman doğru getirmemiz lazım. Parçacı yapardı arkadaşımız, ama diğer önergeler de parçacı geliyor. Bu kentin maalesef 25 yılında üst ölçekli planlarla birlikte 25 bin’lik planları 1 yılda bitiririz dediniz ama biz üçüncü yılımıza girdik. Bir çalışma yürütülüyor ama çalışmadan ilçenin haberi yok. Bu kentte bütünsel planlar ortaya koyamadığımız için geçmişten gelen sıkıntı ve problemler de her seferinde vatandaşı mağdur ettiği için, o yüzden komisyon başkanına saygı gösteririm ama ortaya koyduğu geçirdiği kararları bakarak genel bir yorumlama yapmasını isterim” dedi.

Aşık: Buraya nasıl bütüncül plan yapmamız bekleniyor ki?

Halilbeyli planları için bütüncül plan yaptıklarını söyleyen CHP Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık, Güzelbahçe planları için bütüncül nasıl plan yapabiliriz diyerek, “ Halilbeyli planları ile Güzelbahçe planlarını aynı kefeye koyamayız. İki kat konut izni olan bir yer. Alana baktık, Güzelbahçe Belediyemiz daha fazla hizmet götürmek için 2 kat konut izninden vazgeçiyor, burayı belediye hizmet alanına getiriyor. Buraya nasıl bütüncül plan yapmamız bekleniyor ki? Burada konut izni olan bir yeri belediye hizmet alanına döndürüyoruz. Planda başka bir şey yok” diye konuştu.

Öztürk: İddia ediyorum hazine adına tescil edilecek

Alanın hazine adına tescil edileceğini iddia eden AK Parti Meclis Üyesi Adem Öztürk ise, “ İzmir’deki üst ölçekli ve 25 binlik planlarının olmaması, özellikle örnek vermek olursa Konak Merkez’de 5 binlik plan dahi yok, yapmaya çalışıyoruz. Cemil Başkan’ın da bu konu ile bir vaadi olmasına rağmen ve ortaya konulmamasına rağmen bu tarz parçacı planlar yapmamız doğal olarak görünüyor. Bu bu dönemin suçu değil tabii. Ama Nilüfer Hanım’ın savunması parçacı plan, insanların ve mülk sahiplerinin talebi doğrultusunda olsaydı bir değer artışı gündeme gelecekti eleştirisine karşılık vermiş olduğu parçacı plan olması gerçekten bizi de şaşkınlığa uğrattı. Titizlikle çalışıyoruz imar komisyonunda. Gündemin tamamı imar komisyonuna havale ediliyor. Özellikle itirazlara dikkat ediyoruz. Güzelbahçe’de 300, 400 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz ve belediye bir tasarrufta bulunmuş. Benim komisyonla ilgili eleştirim şu; bir dediğim dedik durumu var. Bir türlü gelinmiyor, halilbeyli konusunda da biz çok emek sarfettik. Güzelbahçe konusunda da belediyenin ihtiyacı olabilir ama gözden kaçan ise tecsil harici bir alan. İhtas edilmesi zorunlu, ihtas edilirken bu alanın bakanlığa çıkması muhtemel. Bu planı geçirirken Bakanlık’tan görüş almanız lazım. Buna rağmen bu değişiklik önümüze getirildi. Ortak akılla çalışmak istiyoruz. Dediğim dedik tavrı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ben iddia ediyorum burası hazine adına tescil edilecek, çevre şehircilik bakanlığının görüşü alınması gerekir” şeklinde konuştu.