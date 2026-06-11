Son Mühür - LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Zeynep Beyza Uğur ve LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Yönetmeni Erkan İyigüngör, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni (İGC) ziyaret etti. İGC Başkanı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz ve Proje Koordinatörü Reyhan Şenay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, vakfın yürüttüğü çalışmalar, gelecek projeleri ve kanser hastalarına yönelik destek mekanizmaları hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Kanserle mücadelede basının rolü ve dayanışma vurgusu

Ziyarette LÖSEV’in 28 yıldır tamamen bağışlar ve gönüllülük esasıyla faaliyet gösterdiğini hatırlatan LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Zeynep Beyza Uğur, tüm kanser hastalarına tanı anından itibaren ayni, nakdi ve psikososyal destek sağladıklarını belirterek, farkındalığın artması adına İGC ile iletişimin çok değerli olduğunu ifade etti. LÖSEV’in özverili çalışmalarının toplum için büyük bir değer taşıdığını vurgulayan İGC Başkanı Dilek Gappi ise cemiyet olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ve vakfın projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirirken; İGC üyeleri ile birinci derece yakınlarından kansere yakalananların, gerekli desteklerin sağlanabilmesi için vakit kaybetmeden Cemiyet’i bilgilendirmeleri çağrısında bulundu.