Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli vatandaşların hayatına dokunmaya ve sağlık hizmetlerine erişimdeki engelleri kaldırmaya devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’nde gerçekleştirilen geniş kapsamlı ağız ve diş sağlığı taraması, ilçedeki özel bireyler için hayati bir destek sundu. İki gün süren program boyunca sadece kontrollerle yetinilmeyip, tedaviye ihtiyaç duyan bireylerin işlemleri de uzman diş hekimleri tarafından titizlikle tamamlandı. Kentin sosyal dokusunu güçlendiren bu hamle, engelsiz yaşam hedefine yönelik atılan stratejik adımlardan biri olarak dikkat çekti.

Uzman iş birliği ile sağlıklı gülüşler hedefleniyor

Karşıyaka Kent Konseyi ve Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği’nin profesyonel katkılarıyla hayata geçirilen bu sağlık hamlesi, engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağladı. İki günlük yoğun bir çalışma programıyla yürütülen projede, uzman hekimler modern teknikler ve hassas bir yaklaşımla bireyleri muayene etti. Sağlık taramasının ötesinde, diş taşı temizliğinden dolguya, çekim işlemlerinden koruyucu bakımlara kadar pek çok tıbbi müdahale merkez bünyesinde gerçekleştirildi. Bu iş birliği sayesinde, hastaneye gitmekte zorluk yaşayan özel bireylerin ayağına kadar profesyonel sağlık hizmeti götürülmüş oldu.

İki günlük maraton: 50 birey sağlık hizmetiyle buluştu

Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki dinlenme merkezinde düzenlenen organizasyon, planlı yapısıyla örnek bir uygulama teşkil etti. Taramaların ilk gününde merkezin kayıtlı üyesi olan 25 özel öğrenciye öncelik verilirken, ikinci günde ise ilçe genelinden başvuran 25 özel birey kapsama alındı. Toplamda 50 kişinin faydalandığı bu sağlık seferberliğinde, aileler de süreç boyunca bilgilendirilerek evde ağız bakımı konusunda kritik tüyolar aldı. Hem fiziksel tedavi desteği sunan hem de toplumsal farkındalığı artıran bu çalışma, engelli bireylerin sosyalleşme noktası olan merkezin fonksiyonel gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Başkan Yıldız Ünsal: "Kararlılıkla yanlarındayız"

Yapılan çalışmaları yerinde değerlendiren ve projeye ilişkin mesajlar veren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmanın öncelikli görevleri arasında olduğunu vurguladı. Kent Konseyi ve gönüllü diş hekimlerine teşekkür eden Başkan Ünsal, bu tür iş birliklerinin toplumsal dayanışmayı büyüttüğünü ifade etti. Engelsiz bir Karşıyaka inşa etme yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirten Ünsal, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin her türlü ihtiyacında belediye olarak tüm imkanları seferber etmeye ve yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.