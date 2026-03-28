Burdur’da yalnız yaşayan 51 yaşındaki bir kişi, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, akşam saatlerinde meydana gelirken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Yakınları haber alamayınca eve geldi

Olay, Bahçelievler Mahallesi Kışla Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Ali Ongun’un yakınları durumdan şüphelenerek evine geldi.

Kapıyı açarak içeri giren yakınları, Ongun’u hareketsiz halde buldu.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Ongun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli durum tespit edilmedi

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Olayın kesin nedeni yapılacak detaylı incelemelerle netleşecek.

Cenaze morga kaldırıldı

Ali Ongun’un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.