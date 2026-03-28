Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan servis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde meydana gelirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza Akdeniz Bulvarı’nda meydana geldi

Kaza, Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. Mesai çıkışı vardiya değişimi yapan infaz koruma memurlarını taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

16 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 infaz koruma memuru, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

“Ciddi yaralanma yok” açıklaması

Kaza ile ilgili açıklama yapan Adnan Tabar, servis aracının önüne çıkan başka bir araç nedeniyle sürücünün kontrolü kaybettiğini belirtti.

Tabar, kazada yaralanan personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, “Ciddi boyutta bir yaralanma yok. Arkadaşlarımız hastanelere kaldırıldı” dedi.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, kazanın ardından olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Vardiya dönüşünde yaşandı

Kazanın, cezaevi kampüsünden çıkan infaz koruma memurlarının şehir merkezine taşındığı sırada meydana gelmesi dikkat çekti.

