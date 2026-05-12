Salı ve Çarşamba gününü futbol şöleniyle geçirmek isteyen taraftarlar için dolu dolu bir ekran mesaisi başlıyor. İspanya La Liga'da ligin kaderini çizecek kritik 36. hafta karşılaşmaları nefesleri kesecek. Diğer yandan Suudi Arabistan Pro Lig'de dünya yıldızlarının sahne alacağı dev Al Nassr - Al Hilal derbisi futbol şöleni sunarken, Türkiye'de finale çıkacak takımı belirleyecek Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı finali ekran başındakilere unutulmaz anlar yaşatacak. "Bu akşam maç var mı?" diyerek kumandayı eline alanlar için günün güncel televizyon rehberini bir araya getirdik.
12 MAYIS 2026 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA?
Bugün yeşil sahalarda İspanya, İskoçya, İngiltere ve Suudi Arabistan liglerinin kalbi atıyor. İşte 12 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek o zorlu karşılaşmalar ve yayıncı kuruluşları:
20:00 Celta Vigo - Levante (İspanya La Liga) - S Sport Plus
21:00 Real Betis - Elche (İspanya La Liga) - S Sport Plus
21:00 Al Nassr - Al Hilal (Suudi Arabistan Pro Lig) - S Sport Plus
21:45 Dunfermline - Partick Thistle (İskoçya Premier Lig) - S Sport Plus
22:00 Southampton - Middlesbrough (İngiltere Championship Play-Off Yarı Final) - Exxen
22:30 Osasuna - Atletico Madrid (İspanya La Liga) - S Sport
13 MAYIS ÇARŞAMBA YARIN HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?
Çarşamba günü ise futbol coşkusu vites artırarak Avrupa'nın dört bir yanına yayılıyor. Trabzonspor'un kupa mesaisinden İtalya Kupası finaline kadar uzanan 13 Mayıs Çarşamba maç fikstürü şu şekilde:
20:00 Espanyol - Athletic Bilbao (İspanya La Liga) - S Sport Plus
20:00 Villarreal - Sevilla (İspanya La Liga) - S Sport Plus
20:00 Brest - Strasbourg (Fransa Ligue 1) - Bein Sports beIN Connect
20:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final) - ATV
22:00 Lazio - Inter (İtalya Kupası Final) - TRT Spor
22:00 Manchester City - Crystal Palace (İngiltere Premier Lig) - Bein Sports beIN Connect
22:00 Lens - PSG (Fransa Ligue 1) - Bein Sports beIN Connect
22:00 Stockport - Stevenage (İngiltere EFL League 1 Play-Off Yarı Final) - Exxen
22:30 Alaves - Barcelona (İspanya La Liga) - S Sport
22:30 Getafe - Mallorca (İspanya La Liga) - S Sport Plus