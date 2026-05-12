Son Mühür- NBA'in yaşayan efsanesi LeBron James'in şampiyonluk hayali Oklahohame City engeline takıldı.

Batı Konferansı'nda finale çıkma mücadelesinde seri boyunca yıldızı Luka Doncic'ten mahrum oynayan Lakers seriyi 4-0 kaybederek bu sezona nokta koydu.

Oklahoma'nın 115-110'luk skorla kazandığı karşılaşmada 41 yaşındaki LeBron James 24 sayı, 12 riaund, 3 asist, 1 blok,

Austin Reaves 27 sayı, 7 ribaund, 6 asist,

Rui Hachimura 25 sayı, 5 ribaund, 2 asist,

Jaxson Hayes 18 sayı, 5 ribaubd, 1 asistle oynadı.

Lakers'ta hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Marcus Smart karşılaşmayı 5 sayı, 2 ribaubnd, 3 asistlik performansla kapattı.



SGA maça damga vuran isim oldu...



Bu sezonun da en büyük şampiyonluk adayı olarak dikkat içeken Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 35 sayı, 1 ribaund, 8 asist, 1 top çalmayla öne çıkan isim oldu.

Ajay Mtichell 28 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 4 top çalma,

Chet Holmgren 16 sayı, 9 ribaund, 1 top çalma,

Jared McCain 13 sayı, 2 ribaund ve

Alex Caruso 9 sayı, 4 ribaund, 1 asistle galibiyette öne çıkan isimler oldu.

Oklahoma City Thunder Batı Konferansı finalinde Timberwolves ve Spurs serisinden gelecek olan rakibiyle karşılaşacak.

