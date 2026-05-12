Son Mühür- NBA'in yaşayan efsanesi LeBron James'in şampiyonluk hayali Oklahohame City engeline takıldı.
Batı Konferansı'nda finale çıkma mücadelesinde seri boyunca yıldızı Luka Doncic'ten mahrum oynayan Lakers seriyi 4-0 kaybederek bu sezona nokta koydu.
Oklahoma'nın 115-110'luk skorla kazandığı karşılaşmada 41 yaşındaki LeBron James 24 sayı, 12 riaund, 3 asist, 1 blok,
Austin Reaves 27 sayı, 7 ribaund, 6 asist,
Rui Hachimura 25 sayı, 5 ribaund, 2 asist,
Jaxson Hayes 18 sayı, 5 ribaubd, 1 asistle oynadı.
Lakers'ta hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Marcus Smart karşılaşmayı 5 sayı, 2 ribaubnd, 3 asistlik performansla kapattı.

Hull City finalde! Acun Ilıcalı’nın takımı için Premier Lig’e bir adım kaldı!
Hull City finalde! Acun Ilıcalı’nın takımı için Premier Lig’e bir adım kaldı!
İçeriği Görüntüle

Chet Holmgren
SGA maça damga vuran isim oldu...


Bu sezonun da en büyük şampiyonluk adayı olarak dikkat içeken Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 35 sayı, 1 ribaund, 8 asist, 1 top çalmayla öne çıkan isim oldu.
Ajay Mtichell 28 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 4 top çalma,
Chet Holmgren 16 sayı, 9 ribaund, 1 top çalma,
Jared McCain 13 sayı, 2 ribaund ve
Alex Caruso 9 sayı, 4 ribaund, 1 asistle galibiyette öne çıkan isimler oldu.
Oklahoma City Thunder Batı Konferansı finalinde Timberwolves ve Spurs serisinden gelecek olan rakibiyle karşılaşacak.

Muhabir: Bünyamin Dobrucalı