İngiltere Championship play-off yarı final rövanşında Hull City deplasmanda, Millwall’u 2-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. İlk maçın golsüz eşitlikle tamamlandığı eşleşmede kritik galibiyeti alan taraf Hull City oldu. Premier Lig hedefi doğrultusunda İngiliz ekibi önemli bir adım attı.

Kritik galibiyet geldi!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, play-off yarı final rövanş maçında Londra’daki The Den Stadyumu’nda Millwall’ın konuğu oldu.

İngiliz hakem Samuel Barrott’un yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Belloumi ve Gelhardt sahnede!

Mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran taraf Hull City olurken, aradığı gol 64’üncü dakikada geldi. Takımın etkili isimlerinden Mohamed Belloumi, attığı golle takımını öne geçirdi.

Golden sonra oyunun kontrolünü elinde tutan Hull City, 79’uncu dakikada Joe Gelhardt’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran taraf oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Hull City üstünlüğüyle sonuçlandı.

Son viraj!

İlk karşılaşmanın 0-0 sona erdiği eşleşmede toplam skorda üstünlük sağlayan Hull City, Championship play-off finaline yükselen taraf oldu.

Turuncu-siyahlı ekip finalde, Southampton ile Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.