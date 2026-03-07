Son Mühür - ABD istihbarat birimleri, Çin’in İran’a mali yardımın yanı sıra yedek parça ve füze bağlantılı bileşenler sağlama ihtimalini değerlendirdi.

CNN’in haberine göre, konuya yakın üç kaynağın aktardığı bilgilere dayanarak Pekin’in şu ana kadar çatışmaya doğrudan dahil olmaktan kaçındığı ifade edildi. Ancak ABD’li yetkililerin, Çin’in tutumunda olası bir değişime işaret edebilecek gelişmeleri yakından izlediği belirtildi. Haberde ayrıca Çin’in İran petrolünün en büyük alıcıları arasında yer aldığına dikkat çekildi. Pekin yönetiminin Tahran’a, ticari gemilerin güvenliği açısından Hürmüz Boğazı’nda serbest ve güvenli geçişin korunması gerektiği mesajını ilettiği de aktarıldı.

Açıklama yapılmadı

İstihbarat çevrelerine yakın bir kaynak, CNN’e yaptığı açıklamada Pekin’in olası bir destek adımı konusunda temkinli hareket ettiğini belirtti. Kaynağa göre Çin’in dikkatli davranmasının başlıca nedenlerinden biri, çatışmaların ülkenin enerji güvenliğini riske atma ihtimali. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ise söz konusu değerlendirmelere ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Rusya'nın rolü