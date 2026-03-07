Son Mühür - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile devam eden çatışmaların sekizinci gününde, Türkiye ve Azerbaycan topraklarına düşen füze ve İHA’ların ardından bir açıklama yaptı.

Çatışmaların beşinci ve altıncı gününde yaşanan gelişmeler, uluslararası kamuoyunun dikkatini Türkiye ve Azerbaycan’a yöneltmişti. İran topraklarından Türkiye istikametine bir füze fırlatılması ve Nahçıvan’a yönelik insansız hava aracı saldırısı, bölgedeki tansiyonu artırmıştı.

Tahran yönetimi sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülkeye yönelik söz konusu saldırıların kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Nahçıvan’daki saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise olayla ilgili açıklamasında sert ifadeler kullanarak İran’dan özür beklentisini dile getirmişti.

Özür diledi

Bu açıklamaların ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan beklenen mesaj geldi. Pezeşkiyan, bölge ülkeleriyle herhangi bir düşmanlıklarının bulunmadığını belirterek komşu ülkelere yönelik özür beyanında bulundu. İran’a doğrudan bir saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere karşı hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacağını ifade eden Pezeşkiyan, silahlı kuvvetlerin ise ülkenin onurunu korumak adına bağımsız şekilde hareket ettiğini söyledi.

NATO savunma sistemi devreye girdi

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını aşarak Türkiye yönüne ilerlediği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından havada imha edildiğini duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında, Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, tehdidin etkisiz hale getirilmesi sırasında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Nahçıvan'daki havalimanına saldırı

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin İran topraklarından havalanan insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıklamıştı. İHA’lardan birinin Nahçıvan’daki uluslararası havalimanına, diğerinin ise Şekerabad köyünde bir okulun yakınına düştüğü bildirildi. Saldırı sonucu havalimanı binasında hasar meydana gelirken dört sivilin yaralandığı aktarıldı.

Gelişmelerin ardından İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak protesto notası verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise saldırıyı “terör eylemi” olarak tanımlayarak orduya misilleme hazırlıkları için talimat verdi.