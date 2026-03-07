Son Mühür - Son dönemde kredi kartı kullanımının hızla artması, pek çok tüketiciyi harcamalarını dengelemek için yeni yollar aramaya itti. Bu adımlar arasında en sık tercih edilen yöntemlerden biri de aktif olarak kullanılmayan kredi kartlarını kapatmak oluyor.
Ancak finans uzmanları, bu kararın düşünüldüğü kadar zararsız olmadığını belirtiyor. Kullanılmayan bir kartın iptal edilmesi, kişinin kredi notu üzerinde olumsuz etki yaratabilecek sonuçlar doğurabiliyor. Ekonomistler, kredi skorlama sisteminin nasıl çalıştığı tam olarak bilinmeden yapılan kart kapatma işlemlerinin, uzun vadede finansal açıdan risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
Kredi notunu olumsuz etkiliyor
Bankacılık sisteminde kredi notu belirlenirken en çok dikkate alınan unsurlardan biri “kredi kullanım oranı”dır. Bu oran, kişinin toplam kredi kartı limiti ile mevcut borcu arasındaki dengeyi gösterir ve finansal güvenilirliğin değerlendirilmesinde önemli bir kriter olarak kabul edilir.
Örneğin toplam kredi kartı limiti 200 bin TL olan bir kişinin 40 bin TL borcu varsa, kredi kullanım oranı yüzde 20 olarak hesaplanır ve bu oran bankalar tarafından genellikle sağlıklı bir profil olarak görülür. Ancak kullanılmayan bir kredi kartının kapatılmasıyla toplam limitin 100 bin TL’ye düştüğü bir senaryoda, aynı 40 bin TL borç bu kez toplam limitin yüzde 40’ına karşılık gelir.
Bu değişim sistem tarafından daha yüksek borç yükü ve artan risk olarak değerlendirilebilir. Böyle bir durumda kişi yeni bir borç almamış olsa bile kredi notunda düşüş yaşanması mümkün olabilir.
Kredi geçmişin uzunluğu büyük önem taşıyor
Kredi notunu etkileyen bir diğer temel kriter de kredi geçmişinin süresidir. Uzun yıllardır açık olan bir kredi kartı, kişinin ödeme alışkanlıklarını ve finansal disiplinini gösteren önemli bir referans olarak değerlendirilir.
Uzun süredir kullanılan bir kartın kapatılması, o karta ilişkin ödeme geçmişinin etkisinin azalmasına ya da sistemde daha sınırlı görünmesine yol açabilir. Bu da kişinin finansal geçmişinin olduğundan daha kısa süreli algılanmasına neden olabilir. Uzmanlar, kredi notu algoritmalarının bu durumu “daha kısa kredi geçmişi = daha yüksek risk” şeklinde değerlendirebildiğini belirtiyor. Bu nedenle kredi profili zayıflayabilir ve bireyin ilerleyen dönemde krediye erişimi daha zor hale gelebilir.
Aynı kartı bir daha alamayabilirsiniz
Pek çok kişi kullanmadığı kredi kartını kapattıktan sonra ileride yeniden başvurarak benzer şartlarda kart alabileceğini düşünüyor. Ancak bankacılık sistemi her zaman bu kadar esnek işlemiyor. Kredi kartı limitleri; kişinin güncel gelir durumu, mevcut borçluluk seviyesi ve yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde yeniden değerlendiriliyor.
Bu nedenle bugün iptal edilen yüksek limitli bir kartın ilerleyen dönemde aynı limit ve koşullarla tekrar verilmesi garanti değil. Başvuru bazı durumlarda reddedilebiliyor ya da bankalar daha düşük limitli kart teklif edebiliyor. Bu durum, özellikle beklenmedik nakit ihtiyaçlarında tüketiciler açısından dezavantaj yaratabiliyor.
Uzmanlardan kritik uyarı
Finans uzmanları, kredi kartı aidatı ya da gereksiz harcamalar nedeniyle kartını kapatmayı düşünen tüketicilere, iptal yerine daha dengeli çözümler öneriyor. Bankayla görüşerek mevcut kartın aidatsız bir ürünle değiştirilmesi talep edilebilir. Bu yöntemle kart açık kalırken yıllık ücret yükü de ortadan kaldırılabilir.
Kartı tamamen kapatmak yerine limit düşürmek de alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Böylece hem kredi geçmişi korunur hem de harcamalar daha kontrollü hale getirilebilir. Uzmanlar, kredi kartının ayda bir kez küçük tutarlı bir alışverişte kullanılıp borcun düzenli şekilde ödenmesinin kredi notunun sağlıklı seyretmesine katkı sağladığını belirtiyor. Bu yaklaşım, kredi geçmişinin aktif kalmasına yardımcı olur.