Ancak finans uzmanları, bu kararın düşünüldüğü kadar zararsız olmadığını belirtiyor. Kullanılmayan bir kartın iptal edilmesi, kişinin kredi notu üzerinde olumsuz etki yaratabilecek sonuçlar doğurabiliyor. Ekonomistler, kredi skorlama sisteminin nasıl çalıştığı tam olarak bilinmeden yapılan kart kapatma işlemlerinin, uzun vadede finansal açıdan risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Bankacılık sisteminde kredi notu belirlenirken en çok dikkate alınan unsurlardan biri “kredi kullanım oranı”dır. Bu oran, kişinin toplam kredi kartı limiti ile mevcut borcu arasındaki dengeyi gösterir ve finansal güvenilirliğin değerlendirilmesinde önemli bir kriter olarak kabul edilir.

Örneğin toplam kredi kartı limiti 200 bin TL olan bir kişinin 40 bin TL borcu varsa, kredi kullanım oranı yüzde 20 olarak hesaplanır ve bu oran bankalar tarafından genellikle sağlıklı bir profil olarak görülür. Ancak kullanılmayan bir kredi kartının kapatılmasıyla toplam limitin 100 bin TL’ye düştüğü bir senaryoda, aynı 40 bin TL borç bu kez toplam limitin yüzde 40’ına karşılık gelir.

Bu değişim sistem tarafından daha yüksek borç yükü ve artan risk olarak değerlendirilebilir. Böyle bir durumda kişi yeni bir borç almamış olsa bile kredi notunda düşüş yaşanması mümkün olabilir.

Kredi geçmişin uzunluğu büyük önem taşıyor