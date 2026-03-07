Trendyol Süper Lig’in zirve yarışını yakından ilgilendiren dev randevuda Beşiktaş, evinde ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırladı. Tribünlerin tamamen dolduğu ve atmosferin en üst seviyeye ulaştığı müsabaka, her iki takımın da kontrollü oyunuyla başladı. Teknik direktörlerin stratejik hamleleri ve oyuncuların yüksek konsantrasyonu, ilk yarım saatlik dilimde oyunun orta saha mücadelesine dönüşmesine neden oldu.

Sosyal medyada futbolseverler ikiye bölünürken, bir kesim golün tamamen nizami olduğunu ve Osimhen’in savunma çizgisini bozmadığını savundu. Diğer kesim ise kamera açılarından yola çıkarak pozisyonun ofsayt olduğunu ve kural hatası yapıldığını iddia etti. Özellikle spor yorumcularının paylaştığı ekran görüntüleri, derbinin ardından en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Galatasaray, maçın 39. dakikasında geliştirdiği organize atakla sessizliği bozdu ve deplasmanda öne geçti. Sağ kanattan yapılan etkili ortayı iyi takip eden Victor Osimhen, ceza sahası içindeki hakimiyetini konuşturarak şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Nijeryalı forvetin bu golü sarı-kırmızılı tribünleri sevince boğarken, siyah-beyazlı savunma oyuncuları pozisyonun başlangıcına yönelik yoğun itirazlarda bulundu.

Pozisyonun tamamlanmasının ardından stadyumda ve ekran başında ofsayt tartışmaları yaşandı. Beşiktaş cephesi, gol vuruşu öncesinde oyuncuların konumuna dair itirazlarını sürdürürken, hakem heyeti VAR kontrolü sonrası gol kararını onayladı. Maçın gidişatını doğrudan etkileyen bu kritik an, oyunun sertlik dozajının artmasına ve saha içindeki tansiyonun yükselmesine sebebiyet verdi.

İlk yarı derbide Galatasaray soyunma odasına 1-0 önde giden taraf oldu.