İzmir toplu ulaşımında sistemin kilitlenmesine neden olan elektronik ücret toplama kriziyle ilgili açılan davada yerel mahkeme, aralarında eski yüklenici firmanın üst düzey yöneticileri ve mühendislerinin de bulunduğu sanıklara hapis cezası verdi. Mahkemenin verdiği mahkumiyet kararı henüz kesinleşmedi. Sanık avukatları, yerel mahkemenin kararını hatalı bulduklarını belirterek dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Üst mahkeme, yerel mahkemenin verdiği hapis cezalarını yerinde bulursa cezalar kesinleşecek; aksi takdirde yeniden yargılama yolu açılacak.

Kriz Nasıl Başlamıştı?

2015 yılının Ocak ayında yapılan "Elektronik Ücret Toplama Sistemi" ihalesini 16 yıllık işletmeci Kentkart A.Ş. kaybetmiş, ihaleyi Kartek firması kazanmıştı. Devir teslim süreci olan 1 Haziran 2015 sabahı İzmirliler büyük bir sürprizle karşılaştı. Validatörler (kart okuma cihazları) çalışmayınca sistem bir anda kilitlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, eski firmanın sistem şifrelerini değiştirerek devir işlemlerini "kilitlemeye" çalıştığını duyurdu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Bürosu, yaptığı incelemede kodların ve şifrelerin son gün kasıtlı olarak değiştirildiğini teknik raporla belgeledi. İzmir haftalarca kağıt biletlerle ve "ücretsiz geçiş" formülleriyle ulaşımı sürdürmeye çalışmış, belediye milyonlarca liralık zarara uğramıştı.

Yerel Mahkeme Ceza Yağdırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, teknik bilirkişi raporları ve savunmaları sunarak 2015 yılında şirketten ve sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Yapılan şikayeti haklı bulan soruşturma savcısı, şüphelilerin yargılanması için iddianame düzenledi. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 9 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, kamusal bir hizmetin yazılım müdahalesiyle engellenmesini ağır bir suç olarak değerlendirdi. Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi ve kamu hizmetinin aksatılmasını göz önünde bulundurarak sanıklara 1 yıl ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Ceza alanlar arasında dönemin Kentkart yöneticileri ve sistemi kilitlediği iddia edilen yazılım mühendisleri bulunuyor.

Dosya İstinaf Mahkemesi’nde

Yerel mahkemenin verdiği bu kararın ardından sanık avukatları, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu savunarak istinaf mahkemesine (Bölge Adliye Mahkemesi) başvurdu. Kararın üst mahkeme tarafından onanması durumunda cezalar kesinleşecek.