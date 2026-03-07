Emeklilerin bayram öncesi en büyük beklentilerinden biri olan ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. Bu yıl 20-24 Mart tarihleri arasına denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara geçmesi planlanan ikramiyeler, milyonlarca vatandaşa rahat bir nefes aldıracak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) henüz resmi bir ödeme takvimi yayımlamasa da yetkili isimlerden gelen son açıklamalar ödenek miktarını ve sürecin detaylarını büyük ölçüde netleştirdi. Vatandaşlar şimdi SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi yattı mı, 4A, 4B, 4C ikramiye ödeme günleri hangi tarihte gibi en çok aranan anahtar kelimelerle gelişmeleri anbean takip ediyor.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler, ikramiye ödemelerini maaşlarını aldıkları banka hesapları üzerinden ve tahsis numaralarına göre farklı günlerde alıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihlerinde kutlanacak. Önceki yıllardaki ödeme takvimleri incelendiğinde ikramiyelerin genellikle bayramdan hemen önceki haftalarda hesaplara geçtiği görülüyor. Bu doğrultuda, 2026 yılı Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 9-15 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kesin ödeme günlerini SGK yapacağı resmi duyuru ile kamuoyuna açıklayacak.

2026 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU, ZAM VAR MI?

Yeni yılda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı en çok araştırılan ve merak edilen konuların başında geliyordu. Beklenen resmi açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, TBMM'de yaptığı konuşmada mevcut teklifler arasında emekli ikramiyelerine yönelik yeni bir artışın bulunmadığını açıkça ifade etti. Bu tabloya göre emekliler, 2026 yılında hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 4'er bin lira ikramiye alacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE NEDEN ZAM YAPILMADI?

Abdullah Güler, ikramiye tutarının sabit tutulmasının gerekçelerine de detaylıca değindi. Bayram başına 4 bin liralık ödemelerin Hazine'den SGK'ya yaklaşık 150 milyar liralık devasa bir kaynak aktarımı gerektirdiğini vurgulayan Güler, küresel çaptaki petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çekti. Ekonomik koşullar ve sıkı bütçe disiplininden taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen Güler, bu sebeple mevcut şartlarda ikramiyelerde bir artış öngörmediklerini belirtti.