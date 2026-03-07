Son Mühür / Karaman sanayisinin amiral gemilerinden biri olarak bilinen ve Türkiye’nin atıştırmalık devleri arasında gösterilen Modern Çikolata için yolun sonu göründü. Bir dönem dünya devi Ülker ile küresel ölçekte iş ortaklığı yürüten, Karaman’ın vergi rekortmenleri listesinde zirveye oynayan şirket, yargı kararıyla resmen iflas etti. Yaklaşık 40 yıl önce Abdullah Tayyar tarafından temelleri atılan ve 140 bin tonluk devasa üretim kapasitesine ulaşan sanayi kuruluşu, ne yazık ki içine girdiği finansal türbülansı aşamadı.

Şirketin çöküş süreci, geçtiğimiz yıl ilan edilen konkordato ile sinyallerini vermişti ancak beklenen kurtuluş gerçekleşmedi. Şirket hakkında Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce iflas kararı verildi.

7 ana kategoride 300’den fazla ürünleri vardı

Modern Çikolata’nın mazisi, aslında Türkiye’nin yerli üretim gücünün nasıl bir dünya markasına dönüşebileceğinin hikayesiydi. 1999 ile 2014 yılları arasında Kazakistan'dan Ukrayna'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada Ülker ile omuz omuza yürüyen şirket, bağımsızlık kararı aldıktan sonra kendi tesislerinde 7 ana kategoride 300'den fazla ürün geliştirmişti. Zincir marketlerin en güvenilir tedarikçisi olan ve İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yıllarca boy gösteren bu dev, Karaman ekonomisinin de kalbi konumundaydı. 3 binden fazla çalışanı olan bu dev fabrikanın çarklarını durdurması endişe yarattı.