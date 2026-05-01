Son Mühür- Buca Belediyesi’nin şirketi Buca İmar ve İnşaat San. Tek. Hiz. A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına karşılık, bazı taşınmazların SGK tarafından satılması yönündeki öneri meclisin komisyonundan geri döndü.

Buca Belediyesi mülkiyetinde bulunan, imar planında akaryakıt istasyonu olarak görülen taşınmaz satışa çıkarılarak, borçlara karşılık gelir edilmesi bekleniyordu.

Meclisin Hukuk ve Plan bütçe komisyonu önergeyi oy birliği ile iade etti.

İlgili önerge şu şekilde;

05.06.2024 Tarih ve 2024/70 Sayılı Buca Belediyesi Meclis Kararı ile; mülkiyeti Buca Belediyesine ait olan Tapunun 7378 Ada 6 Parsel ve 7758 Ada 1 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 11 yıl süre ile intifa hakkı tesis edilmesi ve bedelinin sermayesinin %100’ü Buca Belediyesine ait olan Üzüm Kent İmar ve İnşaat San.Tek.Hiz.A.Ş.’ye sermaye artışı olarak verilmesi kararı alınmıştır. 04.11.2025 Tarih ve 131397 Sayılı Özel Kalem Müdürlüğüne ait yazıda söz konusu Meclis Kararının iptal edilmesi istenmektedir. Bu nedenle 05.06.2024 tarih ve 2024/70 Sayılı Buca Belediyesi Meclis Kararının iptal edilmesi hususunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin “e” bendine istinaden karar alınması istemi incelenmiş olup;

Tapu Bilgisi

No | Mahalle | Ada | Parsel | İmar Durumu

1 | İnönü | 7378 | 6 | Akaryakıt İstasyonu (Menderes Cd.)

2 | İnönü | 7758 | 1 | Akaryakıt İstasyonu (Özmen Cd.)

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 13.04.2026 tarih ve 48455 sayılı yazısında, söz konusu taşınmazların kamu hizmetinde kullanılmasının planlandığı bildirildiğinden, önergenin Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarınca oy birliği ile İADESİNE dair rapor

11- Mülkiyeti Buca Belediyesine ait olan Tapunun 7378 Ada 6 Parsel ve 7758 Ada 1 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazların Belediyemizin ve sermayesinin %100’ü Buca Belediyesine ait olan Buca İmar ve İnş. San. Tek. Hiz. A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına karşılık SGK tarafından satılması ve satış bedelinin; borçlara mahsup ettirilmesi planlanmaktadır. Bu sebeple; 7378 Ada 6 Parsel ve 7758 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumunca satılması ve satış bedelinin İdaremizin ve Buca İmar ve İnş. San. Tek. Hiz. A.Ş.’nin borçlarına mahsup ettirilmesi hususunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. maddesinin “e” bendine istinaden karar alınması istemi incelenmiş olup;

Tapu Bilgisi

No | Mahalle | Ada | Parsel | İmar Durumu

1 | İnönü | 7378 | 6 | Akaryakıt İstasyonu (Menderes Cd.)

2 | İnönü | 7758 | 1 | Akaryakıt İstasyonu (Özmen Cd.)

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 13.04.2026 tarih ve 48455 sayılı yazısında, söz konusu taşınmazların kamu hizmetinde kullanılmasının planlandığı bildirildiğinden, önergenin Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarınca oy birliği ile İADESİNE dair rapor.