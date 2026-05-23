Son Mühür- Kurban Bayramı yaklaşmışken dayanışma köprülerinin de artması gereken o döneme girdik. Buca Belediyesi de bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi ve LC Waikiki iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşa bayramlık kıyafet desteği sağlandı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman çocukların ya da ailelerin yüzlerinde oluşan minicik gülümsemenin bile çok kıymetli olduğundan bahsetti. Bayramın paylaşmak ve birlikte gülümsemek anlamına geldiğininden bahseden Duman şu ana kadar 300 haneye ulaştıklarından bahsetti. Buca’nın kimsenin yalnız hissetmediği bir kent olması için birlkite büyüleceğini ifade eden Başkan Görkem Duman’ın işte o ifadeleri:

“Kurban Bayramı öncesinde çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluşturabilmek bizim için çok kıymetli. Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi ve LC Waikiki ile birlikte dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledik. Şu ana kadar 300 hanemize ulaşarak bayram sevincine ortak olduk. Buca’da kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir dayanışma kentini hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz”