Son Mühür / İzmir’de gıda ve otomat sektörünün bilinen firmalarından olan Türkeri Otomat Sistemleri Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için yolun sonu göründü… 2011 yılında elde ettiği yüksek ticari başarı ve sağladığı kazanç nedeniyle İzmir Ticaret Odası tarafından takdir belgesiyle ödüllendirilen Türkeri Otomat, kent genelinde kahve, içecek ve atıştırmalık otomatlarıyla biliniyordu. Bir süredir konkordato sürecinde bulunan Türkeri Otomat hakkında iflas kararı verdi.

Bağlı şirketlerin da talepleri geri çevrildi

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin yanı sıra grup bünyesindeki diğer firmalar ve ortakların konkordato talebini geri çevirdi. Buna göre; Buca’da dondurulmuş gıda üretimi yapan Sultanbeyleri Gıda Üretim ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Anadolu Otomat Gıda Kantin İşletmeleri ve şirket ortakları Okan Peynirci ile Muammer Aydemir da dava kapsamında yer aldı. Davanın 15 Mayıs’ta yapılan son duruşmasında mahkeme, tüm konkordato taleplerinin reddine ve verilen geçici mühlet ile ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasına hükmederken aynı duruşmada saat 14.46 itibariyle Buca Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Türkeri Otomat Anonim Şirketi’nin resmi olarak iflasına da hükmetti.

İzmir İflas Müdürlüğü, şirkete ‘adi tasfiye’ başlattı. İlk toplantı 22 Temmuz saat 11.00’de, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası’nda bulunan İzmir İflas Müdürlüğü toplantı odasında gerçekleşecek.