Son Mühür / Yağmur Daştan – Hüseyin Demir - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tutuklanması ve ardından da görevden uzaklaştırılması üzerine başkanvekili olarak görev yapacak isim için sandıklar kuruldu. CHP’nin adayı Hüseyin Benzer olurken Cumhur İttifakı Grubu’nun adayı Veli Balyemez oldu. Buca Belediyesi’nin haziran ayı birinci olağan meclis birleşiminde gerçekleşen seçimde ilk tur oylaması başladı.

Başkan vekili seçimiyle ilgili söz konusu yasa şu şekilde:

“Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.”

1 kişi tutuklu, 1 kişi firari…

Buca Belediyesi Meclisi’nde CHP’nin 27, Cumhur İttifakı’nın 18 üyesi var. Operasyonda CHP’li 3 meclis üyesi hakkında gözaltı kararı çıkmış, Burcu Er Durmaz tutuklanırken, Doğan Sarıkaya ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Mustafa Genç ise hala yakalanamadı. Operasyon sonrası CHP’de oy kullanabilecek meclis üyesi sayısı 25'e düştü.

‘Gizli oy, açık tasnif…”

Toplantının açılışını gerçekleştiren Meclis başkan vekili Ulaş Koç, “En büyük temennimiz, yargı sürecinin en kısa sürede hakkaniyetli şekilde tamamlanıp belediye başkanı ve arkadaşlarımızın bu süreçten alnının akıyla çıkmalarıdır. Seçimlerimiz yasa gereği gizli oy açık tasnif şekilde gerçekleştirilecektir. Bu hassas süreçte tüm meclis üyesi arkadaşlarımızdan sükunetli şekilde hareket etmelerini rica ediyorum. Seçimlerin şimdiden Bucalılara hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, meclis üyelerinin isimleri tek tek okunarak yoklama yapıldı. Tutuklu meclis üyesi Burcu Eryılmaz’ın toplantıya avukatı aracılığıyla katılacağını bildirdi.

Kimler katıldı?

Buca'da sandık heyecanı sürerken meclis üyeleri de salonda yerini almaya başladı. Seçime dakikalar kala meclis üyelerinin yanı sıra; CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık salonda yer aldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti grup Başkan Vekili Hakan Yıldız da Buca Meclis salonuna geldi.