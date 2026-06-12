Son Mühür / Yağmur Daştan – Hüseyin Demir - İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın ardından belediyede seçime kadar kalan süreyi yönetecek isim bugün netleşiyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Duman’ın yerine belediyeyi yönetecek başkan vekilini seçmek için Buca Belediye Meclisi bugün oylama yapacak.

İzmir Valiliği’nce yapılan açıklamaya göre, kent siyasetinde merakla beklenen seçim bugün saat 16.00’da başlayacak. Kritik oylama öncesi belediyede hareketli saatler yaşanırken güvenlik güçlerinin de yoğun önlem aldığı gözlemlendi.

Güç ve Tugay, meclis salonunda! CHP'nin adayı belli oldu

Saat 16.00’da gerçekleşmesi planlanan seçim öncesi CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Belediyesi’ne gelerek meclis üyeleriyle toplantıya girdi. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantıda meclis üyeleriyle son istişarelerin yapılması bekleniyor.

CHP cephesinde seçim saatine çok az bir süre kalmasına rağmen belirsizlik havası hakimiyetini koruyor. Grup içinde birden fazla ismin kulislerde konuşulduğu ve günlerdir süren yoğun toplantılara rağmen henüz tek bir isim üzerinde mutabakat sağlanamadığı ifade edilirken CHP’nin Buca Belediye Başkan Vekili adayının, meclis öncesinde gerçekleştirilen bu son grup toplantısının ardından belirlendi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Güç, "Buca'da başarılı siyasi geçmişe sahip Hüseyin Bezmez adayımız. 25'te 25 olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı 'Balyemez' demişti

Cumhur İttifakı kanadında aday belirleme süreci hızlıca tamamlandı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında yürütülen istişarelerin ardından, ittifakın ortak adayı olarak AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez ismi üzerinde uzlaşı sağlandı.

Kimler katıldı?

Buca'da sandık heyecanı sürerken meclis üyeleri de salonda yerini almaya başladı. Seçime dakikalar kala meclis üyelerinin yanı sıra; CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık salonda yer aldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti grup Başkan Vekili Hakan Yıldız da Buca Meclis salonuna geldi.