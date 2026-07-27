Avrupa futbolunun en değerli genç oyuncuları arasında gösterilen Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberler kısa sürede ses getirdi. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından kulüpten ve basın mensuplarından peş peşe açıklamalar geldi.

MUSİALA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Son günlerde ortaya atılan iddialarda, Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve transferde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü. 30 Haziran 2030 tarihine kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunan Musiala'nın yaklaşık 100 milyon euro piyasa değerine sahip olduğu belirtildi. Alman basınındaki haberlerde ise oyuncunun Bayern Münih'teki kariyerini sürdürmesinin beklendiği aktarıldı.

BURHAN CAN TERZİ'NİN İDDİASI NEDİR?

Spor gazetecisi Burhan Can Terzi transfer sürecine ilişkin farklı bir iddia ortaya attı. Terzi'nin haberine göre Galatasaray'ın Jamal Musiala ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.

GALATASARAY MUSİALA İLE ANLAŞTI MI?

Gündeme gelen transfer iddialarının ardından Galatasaray Kulübü resmi bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp açıklamasında, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer vererek transfer haberlerini yalanladı. Şu an itibarıyla iki kulüp arasında resmi olarak açıklanmış bir transfer anlaşması bulunmuyor.