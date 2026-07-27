Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Yönetim Kurulu, parti teşkilatındaki yeni yapılanma çerçevesinde önemli bir toplantı düzenledi. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, görevlerinden ayrılan ilçe başkanlarının yerine görevlendirilecek isimler netleştirildi. Böylece dört ilçede ilçe başkanlığı görevine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Yeni ilçe başkanları belli oldu!

İl Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görevlendirmeler şu şekilde:

- Bornova İlçe Başkanlığı: Fikret Vatansever

- Buca İlçe Başkanlığı: Sinan Yeşilbaş

- Menemen İlçe Başkanlığı: Ali Hikmet Koç

- Çiğli İlçe Başkanlığı: Süleyman Karadağ

Yeni görevlendirilen ilçe başkanlarının, teşkilat çalışmalarını kesintisiz devam ettirmek için görevlerine başlayacağı ifade edildi.

"Örgüt çalışmalarında boşluğa izin vermeyeceğiz"

Atamalara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, teşkilatın işleyişinin yavaşlamaması amacıyla hızlı şekilde görevlendirme yaptıklarını açıkladı. Göreve getirilen isimlerin örgüt içerisinde uzun yıllardır emek sunan, ilçelerinde bilinen ve partinin ilkelerine bağlı kişiler olduğunu ifade eden Gümrükçü, liyakat esasına göre hareket ettiklerini ifade etti.

"Emekle görev veriyoruz"

Görevlendirmelerde herhangi bir ayrıcalık ya da kişisel referansın etkili olmadığını ifade eden Gümrükçü, parti yönetiminin bu konuda net bir anlayışa sahip olduğunu sözlerine ekledi. Gümrükçü, CHP'ye bağlılığı ve örgüt deneyimi olan isimlerle yola devam edeceklerini ifade ederek, tepeden inme ya da torpille gerçekleştirilen görevlendirmelerin kendi yönetim anlayışlarında bulunmadığını belirtti.

"Güçlü örgüt yapısını oluşturacağız"

CHP İzmir örgütünün güçlü bir insan kaynağını barındırdığını ifade eden Gümrükçü, ilçe yönetimlerinde görev almak isteyen çok sayıda partili bulunduğunu ifade etti. Partinin iktidar hedefi çerçevesinde her üyeye önemli sorumluluk düştüğünü belirten Gümrükçü, İzmir'de bugüne kadarki en güçlü örgüt yapısını yaratmak amacıyla çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi.

