Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin kronikleşen su baskını sorununa karşı Buca, Karabağlar ve Gaziemir hattında detaylı bir altyapı çalışması başlattı.

Özellikle kış aylarında kuvvetli sağanak yağışların sonrasında yaşanan taşkınları önlemeyi amaçlayan kurum, kentin altını adeta sil baştan yeniliyor.

50 kilometrelik dev projenin 17 kilometresi tamamlandı

Bölgenin giderek çoğalan nüfusuna ve değişen kentin ihtiyaçları karşılayamayan eski hatlar, yürütülen projeyle yerini geniş kapasiteli yeni sistemlere bırakıyor.

Toplamda 50 kilometreye yakın yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ile 5,5 kilometrelik yağmur suyu ızgarasını kapsayan büyük yatırımın şu ana kadar 17 kilometrelik bölümü tamamlanarak devreye alındı.

Karabağlar Yıldız Mahallesi’nde yürütülen ilk etap bitirildi

Çalışmaların yoğunlaştığı Karabağlar Yıldız Mahallesi’nde yürütülen ilk etap bitirildi. Bölgedeki su birikintilerinin önüne geçmek için 820 metre yağmur suyu hattı ve 65 metre kanalizasyon hattı döşenirken, cadde ve sokaklara 90 adet yeni yağmur suyu ızgarası yerleştirildi. Yapılan müdahaleyle beraber mahallenin yağışlı havalardaki taşkın riski önemli ölçüde azaltıldı.

Atatürk Caddesi çalışmaları tamamlanmak üzere

Altyapı çalışmalarının bir diğer durağı olan Zafer Mahallesi’nde ise ekiplerin mesaisi aralıksız devam ediyor. Turgut Özal Caddesi’nde 1.446 metrelik yağmur suyu hattı imalatını tamamlayan ekipler, aynı bölgedeki 800 metrelik kanalizasyon hattında yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Diğer yandan Atatürk Caddesi üzerinde başlatılan 900 metrelik yeni yağmur suyu hattı inşaatında da sona yaklaşılıyor.

Düzenlemelerin bitirilmesiyle bölgede geçmiş yıllarda sıkça rastlanan trafik aksamalarının ve dükkan basmalarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Çalışmalar 2027 sonuna kadar sürecek

İZSU, yalnızca kullanım ömrünü tamamlamış boruları değiştirmekle kalmadıklarını, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak kalıcı çözümler ürettiklerini bildirdi. Kent içi ulaşımın kesintisiz sürmesini sağlayacak projenin 2027 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.