İzmir'in Buca ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi’ndeki sanayi bölgesinde, zamanla adeta dev bir çöplüğe dönen boş arazide bir kez daha yangın çıktı.

Saat 11.00 sularında başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle gökyüzünü kısa sürede kapkara dumanlar kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler ve duman tüm bölgeyi esir aldı

Olay yerine gelen ekipler alevlere hızlıca müdahale etse de yükselen yoğun duman hem görüş mesafesini büyük ölçüde kısıtladı hem de tüm sanayi sitesini etkisi altına aldı.

Bölgede neredeyse her gün benzer bir manzarayla karşılaştıklarından bahseden esnaf ve mahalle sakinleri ise yıllardır devam eden bu duruma tepki gösterdi. Yangın anları ve havaya yükselen dumanlar dron kameralarına da yansıdı.

"Buca Belediyesi atık alanı haline getirilmesi için elinden geleni yapıyor"

Sanayi esnafından Özhan Çelik, çöp dağlarının bilinçli şekilde oluşturulduğunu iddia ederek, "Makine üreticiyiz, makine üretiyoruz. Genellikle petrol ürünü çok fazla barındırıyor.

Ya yangın sonucu öyle buraya başta belediye olmak üzere bir atık sahası oluşturdular. Yasa dışı bir şekilde atık sahası oluşturdular.

Haliyle esnafın da atıklarını bir şekilde toplayıp revize edemedikleri için burada bir toplanma alanı oluşturdular. Bu da bizim dükkanımızın dibi.

Bakın şurada LPG tankları var. Komşumuzun boya fırınında kullandığı LPG tankları var. Bu tanklar ufak bir ısıda veya alevde ciddi şekilde infilak edebilir de burayı, bu sanayiyi tamamen ayağa kaldırabilir.

Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi burayı yaptı ama Buca Belediyesi ısrarla buranın sürekli atık alanı haline getirilmesi için elinden geleni yapıyor.

Hat boyundan topladığı çöpleri getiriyor buraya atıyor. Haliyle dediğim gibi onu gören vatandaşlar da getiriyor çöplerini buraya atıyorlar. Buca Belediyesi buraya kamyonlarla döküyor çöplerini." ifadelerini kullandı.

"Her gün 10 itfaiye buraya geliyor"

Yangınlar sebebiyle kamu kaynaklarının ve zamanın boşa gittiğini söyleyen Özhan Çelik, itfaiye ekiplerinin yaşadığı çaresizliği,

"Yangın bazında değil de gelen itfaiye bazında söyleyeyim ben size; her gün 10 itfaiye buraya geliyor. Düşünebiliyor musunuz? 10 itfaiye burada...

Tonlarca, her bir itfaiyede 20-22 ton su olduğunu düşünürseniz 10 tane itfaiye buraya suyunu sıkıyor, gidiyor maalesef.

İtfaiyeciler her seferinde zaten isyanda. Yani bir küçük önlem alınmadığı için bütün itfaiyeciler, bütün itfaiye araçları burada maalesef bağlı kalmış.

Orada bir sorun olsa ona yetişme ihtimali zayıf. Neden? Arabalar burada boşalıyor, o arabaların doldurulması bir süreç biliyorsunuz." diyerek anlattı.

"Son 5 senedir burada her gün yangın çıkıyor"

Çevre kirliliğinin ve dumana maruz kalmanın yanı sıra sürecin kontrol edilemez bir hal aldığını belirten Çelik, "Genel manada birçok derdi var.

Bak ben daha henüz kendi çektiğimiz duman sıkıntısını, buradaki pisliği, solumayı vesaireyi söylemedim bile.

Ben amme için konuşuyorum şu anda burada konuştuklarımı. Biz hep bu dumana maruz kalıyoruz, hep bu pisliğe maruz kalıyoruz. Yine bu görüntüye maruz kalıyoruz ama maalesef henüz bir çözüm bulunmuş değil.

Şimdi çevre ve şehircilikle ilgili çok fazla ehliyetim olmadığı için bir önlem nasıl alınır bilemiyorum ama bence çözülebilir.

Hükümetle beraber belediyelerin bir şekilde bir anlaşma yapıp bu çöp nereye atılması gerekiyorsa oraya atılmalı.

Bu saha kiminse ona ciddi bir yaptırım yapıp etrafı çevrilmeli. Zira çevreliydi aslında ama işte bazı vatandaşlar buradaki etrafın açılmasına sebep oldular. Demirleri veya telleri alıp gittiler.

Daha önceden iyiydi burası ama şu son 5 senedir berbat hale geldi. Burada sürekli çöp yakılıyor. Son 5 senedir böyle diyorum burası, burada her gün yangın çıkıyor.

Yani 365 gün olarak çarpıp bulabilirsiniz burada çıkabilecek yangını; bin 500 günün üzerinde, bin 500'ün üzerinde yangın çıkmıştır burada." dedi.

"Çözüm olmadan hiçbir şey olmaz buraya"

Bölge sakinlerinden Engin Avşar ise kirliliğin ve dumanın tüm yerleşim yerlerini etkilediğine vurgu yaparak, belediyenin geçici değil kalıcı önlemler alması gerektiğini söyleyerek,

"Biz ne diyelim? Biz belediyenin buraya bir çözüm üretmesini bekliyoruz, başka hiçbir şey değil. Yıllardan beri burası çöplük yerine dönüyor. Her seferinde esnaf görüyorsunuz yani dumandan etkilenen var. Sadece duman bu tarafı etkilemiyor ki.

Öbür taraftaki oturan insanları, mahalleleri etkiliyor. Buraya acil bir çözüm üretilmesi lazım, başka hiçbir şey değil.

Çözüm olmadan hiçbir şey olmaz buraya. Buca Belediyesi tamam etrafını çeviriyor ama içine dolduruyorlar. İçine doldurduğun zaman çöpe ne oluyor? İster istemez yangın çıkıyor işte böyle." diye konuştu.