İzmir siyasetinde son günlerde meydana gelen parti değişikliklerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, kamuoyuna yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını ifade etti. Buca'da büyüdüğünü ve siyasi yaşamını Buca'ya hizmet anlayışıyla devam ettirdiğini ifade eden Bulut, aldığı kararın ani ya da duygusal bir tepkinin sonucu olmadığını sözlerine ekledi.

"Bir anlık öfkenin sonucu değil"

Suat Bulut açıklamasında istifa kararının uzun bir değerlendirme süreci neticesinde alındığını belirterek, parti içerisinde yaşadığı hayal kırıklıklarına vurgu yaptı. Bulut, farklı düşüncelere ve ortak akla yeterince alan sağlanmadığını düşündüğünü ifade ederek, yıllarca emek sunduğu partiden ayrılmanın kendisi için kolay olmadığının altını çizdi.

"Mücadelem sürecek"

CHP'den ayrılmasının temel değerlerinden vazgeçtiği anlamına gelmediğinin altını çizen Suat Bulut, Cumhuriyet'e, demokrasiye, hukuka ve adalet mücadelesine bağlılığını devam ettireceğinin altını çizdi. Siyasi yaşamı süresince makam hedefiyle hareket etmediğini ifade eden Bulut, önceliğinin çocukların geleceği, gençlerin umudu, emekçilerin hakları ve ülkenin geleceği olduğuna vurgu yaptı.

Yeni Parti'ye katıldı!

Suat Bulut, siyasi hayatına bundan sonraki süreçte Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde kurulmuş olan Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı. Yeni dönemi "yeni bir başlangıç" olarak değerlendiren Bulut, Buca'da siyaset yapmayı devam ettireceğini ifade ederek vatandaşlara birlikte mücadele çağrısını da yineledi.

Teşekkür mesajı!

Açıklamasının son kısmında birlikte görevde bulunduğu yönetim kurulu üyelerine, kadın ve gençlik kollarına, mahalle temsilcilerine ve Bucalılara teşekkürlerini ileten Bulut, "Değişen yalnızca siyasi adresimdir. Değişmeyen ise bu topraklara olan sevdam, Cumhuriyet'e olan bağlılığım, halkımıza hizmet etme kararlılığımdır." dedi.

Parti değişiklikleri sürüyor!

İzmir'de CHP'den Yeni Parti'ye yönelik peş peşe gelen istifa ve katılım açıklamalarına Suat Bulut da katılmış oldu.