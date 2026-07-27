Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan süreciyle başlayan ve genel başkanlık görevi alınan Özgür Özel’in partiden istifa ederek YENİ Parti’yi kurmasıyla devam eden süreçte tartışmalar sürüyor. Özel’in partiden istifasının ardından birçok isim de aynı yolu izlerken İzmir’de de hareketli günler yaşanıyor. İzmir’in nüfus açısından en büyük ilçesi Buca’da alınacak kararlar merak edilirken; il örgütü ve yerel yönetimlerin tavrı da netleşmeye başladı. CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, istifa kararını açıkladı. Bulut, henüz istifa etmezken CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve yönetimi tarafından görevden alındı. Diğer yandan Buca Belediyesi’nde de dikkati çeken bir çıkış yaşandı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, CHP’de kalacağını duyurdu.

“Gürültüye neden olacak bir geçiş yok”

Buca’da yaşanan kırılmanın ardından gözler ise meclis üyelerine çevrildi. Meclis üyelerinin kararı merak edilirken Buca Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Uğur Aydın, Son Mühür’e süreci değerlendirdi. Buca meclis üyelerinden birçok ismin de YENİ Parti’ye geçeceği ifadelerinin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Aydın, “Böyle bir şey söz konusu değil. Buca’da çok gürültüye neden olacak bir geçiş söz konusu değil. Kendi aramızda konuştuk, kararlaştırdık. CHP Buca İlçe Başkanımız Suat Bulut, YENİ Parti’ye geçmeye karar verdi. Kendi kararıdır, sonuna kadar saygı duyuyoruz. Başkan Vekilimiz Hüseyin Benzer ise CHP’de kalacağını söyledi. Ben de şahsen CHP’de kalmaya karar verdim. Konuşulduğu gibi çok fazla arkadaşımız partiden istifa etmeyecek” dedi.

“10 arkadaşımızın istifası gerekiyor, mümkün değil”

Meclis’te CHP grubunun çoğunluğuna kaybedebileceği ve meclis grubunun Cumhur İttifakı’na geçeceğine yönelik iddialar hakkında da Aydın, “Böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda CHP Grubumuzun Buca Meclisi’nde 27 koltuğu var, Cumhur İttifakı’nın ise 18. Böyle bir durum olması için CHP’den 10 arkadaşımızın istifa etmesi gerekiyor. Bu mümkün değil. Zaten kimin istifa edip etmeyeceği belli” diye konuştu.