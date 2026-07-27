Mateusz Lis'in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi güvenilir bir isme teslim etmek isteyen İzmir ekibi, rotasını eski eldivenine çevirdi. Yabancı kontenjanını hücum ve orta saha bölgelerinde kullanmayı hedefleyen Ege temsilcisi, tecrübeli kaleciyle yapılan temaslarda büyük ölçüde el sıkıştı.

GÖZTEPE GÜNAY GÜVENÇ TRANSFERİNDE SON DURUM NE?

Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Günay Güvenç ile temasa geçen Göztepe yönetimi, yapılan görüşmelerde önemli mesafe katetti. Fanatik'in haberine göre tarafların büyük ölçüde ortak noktada buluştuğu ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

GÖZTEPE NEDEN YERLİ KALECİ TERCİH EDİYOR?

Kadro planlamasında yabancı oyuncu kontenjanını orta saha ve hücum hattında değerlendirmeyi kararlaştıran Göztepe, kaleye hem Ligi hem de kulübü yakından tanıyan yerli bir isim kazandırmak istiyor. Süper Lig tecrübesi yüksek olan Günay Güvenç, bu doğrultuda ilk hedef haline geldi.

GÜNAY GÜVENÇ GÖZTEPE'DE KAÇ MAÇ OYNADI?

Sarı-kırmızılı kulübü yakından tanıyan tecrübeli eldiven, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş’tan Göztepe’ye transfer olmuştu. İzmir ekibinde iki yıl forma giyen Günay Güvenç, bu süreçte 43 karşılaşmada kaleyi korudu.

GÜNAY GÜVENÇ'İN GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Galatasaray ile iki yıl daha mukavelesi bulunan ve sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 35 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 200 bin euro olarak gösteriliyor.