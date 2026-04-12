Son Mühür/ Osman Günden- Buca’da kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmaları amacıyla hayata geçirilen "Kadın Emeği Pazarı", kentin sosyal ve ekonomik atmosferine canlılık kattı. Buca Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, üretici kadınların el nuru çalışmalarını görücüye çıkarırken, yerel yönetimlerin tam desteğiyle dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. İşte Buca sokaklarında kadın emeğinin yankılandığı o özel günün detayları...

Buca’da üretim hattına kadın eli değdi

İzmir’in en dinamik ilçelerinden biri olan Buca, bu kez kadınların üretim gücüne sahne oldu. Buca Belediyesi tarafından organize edilen Kadın Emeği Pazarı, el emeği göz nuru ürünleri kazanca dönüştürmek isteyen üretici kadınları ilçe sakinleriyle bir araya getirdi. Belediye Ana Hizmet Binası önünde kurulan pazar alanı, sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir hareketliliğe sahne olurken, sergilenen ürünlerin çeşitliliği ve kalitesi ziyaretçilerden tam not aldı. Kadınların ekonomik ekosistemde daha aktif rol almasını amaçlayan bu girişim, toplumsal kalkınmanın yerelden başladığını bir kez daha kanıtladı.

Kursiyerlerin el emeği ekonomiye dönüşüyor

Pazarın en dikkat çekici yönü, Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi ve çeşitli semt evlerinde eğitim gören kursiyerlerin ortaya koyduğu profesyonel çalışmalar oldu. Teorik ve pratik eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar; şık el örgülerinden özgün takı tasarımlarına, estetik dekoratif objelerden mis kokulu mumlara kadar geniş bir yelpazede ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Gün boyunca devam eden etkinlikte sadece satış yapılmadı; aynı zamanda kadın emeğinin toplumsal değeri ve görünürlüğü noktasında büyük bir farkındalık oluşturuldu. Kadınlar, hobilerini ticari bir değere dönüştürmenin mutluluğunu yaşarken, ziyaretçiler de benzersiz ürünlere ulaşmanın keyfini çıkardı.

Başkanlardan üreten kadınlara anlamlı ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kadın Emeği Pazarı’nı bizzat ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Stantları tek tek gezen ve kadınların başarı hikayelerini dinleyen başkanlar, projeye olan desteklerini kararlılıkla ifade etti. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadınların ekonomik hayatta kendi ayakları üzerinde durabilmelerinin belediyecilik vizyonlarının merkezinde yer aldığını vurguladı. Kadın becerilerini destekleyen bu tür pazarların, sadece birer satış noktası değil, aynı zamanda kadın dayanışmasının kök saldığı güçlü bir platform olduğunu belirten Duman, üretimin her aşamasında kadınların yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kadın üreticilerden teşvik teşekkürü

Pazarda ürünlerini sergileyen kadın üreticiler, kendilerine sağlanan bu imkanın motivasyonlarını artırdığını ifade etti. Yerel yönetimin sunduğu bu pazar alanı sayesinde ürünlerini geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulduklarını belirten katılımcılar, bu tür desteklerin kendilerini daha fazla üretmeye ve yenilikçi tasarımlar yapmaya teşvik ettiğini vurguladı. Buca’da kadın emeğinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik bu tür adımların, önümüzdeki süreçte farklı etkinlik ve projelerle büyüyerek devam etmesi bekleniyor. Hem üreticinin hem de tüketicinin memnun ayrıldığı bu anlamlı gün, Buca’nın toplumsal dayanışma karnesine artı bir puan olarak yazıldı.