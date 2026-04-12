Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi, ileri yaş grubundaki vatandaşların sosyal hayattan kopmamaları ve sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirmeleri adına yürüttüğü projelerle fark yaratmaya devam ediyor. Bornova Sağlıklı Yaş Alma Merkezi bünyesinde hayata geçirilen "Yaratıcı Drama" çalışmaları, ileri yaştaki bireylerin hem ruhsal hem de zihinsel dünyalarına dokunarak onlara hayatın içinde aktif birer rol veriyor. İşte Bornova’da yaş alan vatandaşların hayatını güzelleştiren o anlamlı projenin detayları...

Bornova’da ileri yaşa sanat ve sosyal motivasyon desteği

Bornova Belediyesi tarafından başlatılan Sağlıklı Yaş Alma Eğitim Programları, kentin "çınarlarını" bir araya getirerek onlara çok daha aktif ve kaliteli bir yaşam alanı sunuyor. Bu kapsamlı programın en çok ilgi gören ayaklarından biri olan Yaratıcı Drama Eğitimi, Eğitmen Fatih Ay’ın koordinasyonunda başarıyla sürdürülüyor. Katılımcıların kendilerini özgürce ifade edebildikleri bu platform, yaşlılık döneminde ortaya çıkabilecek sosyal izolasyonun önüne geçerek, bireylerin toplumla olan bağlarını yeniden ve daha güçlü bir şekilde inşa etmelerine zemin hazırlıyor.

Gençlik Merkezi’nde drama rüzgarı: Her Cuma sanat dolu saatler

Bornova Büyük Park içerisinde yer alan Gençlik Merkezi, her hafta Cuma günleri 15.00 ile 16.30 saatleri arasında oldukça renkli görüntülere sahne oluyor. İleri yaştaki vatandaşların büyük bir heyecanla katılım sağladığı eğitimler, hem eğlenceli hem de öğretici içeriğiyle dikkat çekiyor. Çalışmalar sırasında yapılan doğaçlamalar ve rol yapma etkinlikleri, katılımcıların keyifli vakit geçirmesini sağlarken, aynı zamanda zihinsel süreçlerini canlı tutarak duygusal anlamda bir tazelenme yaşamalarına vesile oluyor. Merkezin sunduğu bu sıcak ortam, Bornovalı yaş almış bireylerin haftanın en çok beklediği buluşma noktası haline gelmiş durumda.

Hayal gücü ve dayanışma duygusu sahneye taşınıyor

Yaratıcı drama teknikleri, sadece birer oyun sahnelerinden ibaret kalmayıp; katılımcıların hayal güçlerini sınırların ötesine taşımalarına yardımcı oluyor. İletişim becerilerinin gelişimine doğrudan katkı sunan bu süreçte, grup içindeki dayanışma ve yardımlaşma duyguları da zirveye çıkıyor. Programın temel felsefesi, yaş almış bireylerin hayatın pasif bir izleyicisi değil, aksine üretken, sosyal ve enerjik birer aktörü olmalarını sağlamak üzerine kurulu. Bu sayede katılımcılar, hayat tecrübelerini sanatın estetiğiyle birleştirerek kendilerini çok daha dinamik hissediyorlar.

Haftanın dört günü kesintisiz ve çok yönlü aktivite

Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde sunulan imkânlar sadece drama ile sınırlı kalmıyor. Haftanın dört günü boyunca devam eden zengin içerikli programlar, her zevke ve ilgi alanına hitap edecek şekilde çeşitlendiriliyor. Merkezde koro çalışmalarından ritim atölyelerine, el sanatlarından fiziksel egzersizlere kadar geniş bir yelpazede faaliyet yürütülüyor. Ayrıca akıl oyunları tutkunları için satranç turnuvaları ve çeşitli hobi atölyeleri de alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Tüm bu çalışmalar, bireylerin bedensel sağlığını korurken ruhsal iyilik hallerini de en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Sağlıklı yaş alma bir ayrıcalık değil, bir yaşam kültürüdür

Bornova Belediyesi, toplumun her katmanına hitap eden sosyal projeleriyle yerel yönetim vizyonunda örnek bir duruş sergiliyor. Belediye yetkilileri, sağlıklı yaş almanın yalnızca biyolojik bir süreç olmadığını; sosyal, zihinsel ve fiziksel bir bütünlük içerisinde ele alınması gerektiğini vurguluyor. Bornova’nın bu özel projesi, vatandaşların emeklilik sonrası dönemde aktif kalmalarını teşvik ederek üretken bir yaşamın kapılarını sonuna kadar aralıyor. Modern yerel yönetim anlayışıyla hayata geçirilen bu merkez, yaş almış Bornovalılar için hem bir okul hem de huzurlu bir sosyal liman görevi görüyor.

