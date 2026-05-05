Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediyesi’nin gelenekselleşen organizasyonları arasında yer alan Elada Dans Festivali, bu yıl 12. kez kapılarını açtı.

Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’na gelen yüzlerce sanatsever, iki gün boyunca Latin ritimlerinin coşkusuna ortak oldu.

Büyükpark sanatla dolup taştı

İlçenin en köklü kültür yerlerinden biri olan Büyükpark, festival süresince en hareketli günlerinden birini yaşadı.

Açıkhava tiyatrosunda gerçekleşen gösterilere ilgi oldukça yoğundu. Yalnızca Bornova’dan değil, İzmir’in dört bir yanından gelen dans tutkunları alanı tamamen doldururken, sahnedeki coşku her geçen saat daha da yükseldi.

Latin dansları izleyenleri büyüledi

Festivalin odak noktasında ise birbirinden iddialı koreografiler vardı. Profesyonel dansçıların gösterdiği Latin dansları performansı, estetik ve müziğin uyumuyla izleyicilerden büyük alkış topladı.

Sahne ışıkları altında yapılan figürler, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Katılımcılar, hem modern dokunuşların hem de klasikleşmiş dans adımlarının yapıldığı gecede unutulmaz anlara tanık oldu.

Her yaştan sanatsever bir araya geliyor

Elada Dans Festivali, uzun süredir olduğu gibi bu sene de Bornova’nın sanat alanındaki yerini bir kez daha gösterdi.

Artık yalnızca yerel bir etkinlik olmaktan çıkıp büyük bir kitleye hitap eden organizasyon, her yaştan sanatseveri bir araya toplama başarısını devam ettiriyor.